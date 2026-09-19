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विकसित भारत के लिए पिछड़े राज्यों को मिले विशेष सहयोग, झारखंड के वित्त मंत्री ने केंद्र के सामने रखीं 3 बड़ी मांगें

नई दिल्ली में विकसित भारत की यात्रा के वित्तपोषण विषय पर आयोजित सम्मेलन में झारखंड के वित्त मंत्री शामिल हुए. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Jharkhand Finance Minister attended conference on financing journey towards Viksit Bharat in New Delhi
नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में झारखंड के वित्त मंत्री समेत अन्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2026 at 6:34 PM IST

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रांची/नई दिल्लीः विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष सहयोग देने की जरूरत है.

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में केंद्र सरकार के सामने राज्य के आर्थिक हितों से जुड़े कई मुद्दे उठाए. उन्होंने कहा कि राज्यों को मजबूत किए बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता. भारत मंडपम में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से 18 और 19 सितंबर को “विकसित भारत की यात्रा के वित्तपोषण” विषय पर सम्मेलन बुलाया गया था.

केंद्र से तीन प्रमुख मांगें

झारखंड के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं. उन्होंने खनन पर सेस लगाने का अधिकार राज्यों को दोबारा देने, जीएसटी से हुई क्षति की भरपाई और जी-राम-जी योजना में केंद्र-राज्य के बीच 90:10 के वित्तीय अनुपात को बहाल करने की मांग की.

उन्होंने कहा कि खनिज संसाधनों से समृद्ध झारखंड को खनन क्षेत्र से जुड़े नीतिगत और कर संबंधी बदलावों के कारण संभावित रूप से 20 हजार से 22 हजार करोड़ रुपये तक की आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है. उनके मुताबिक, खनिज क्षेत्र में हुए संशोधनों और कर नीतियों का असर राज्य के राजस्व पर पड़ा है.

सिर्फ GDP बढ़ाना पर्याप्त नहीं

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य सिर्फ GDP, प्रति व्यक्ति आय या विनिर्माण उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए. विकास का वास्तविक आकलन समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. उन्होंने आय में असमानता को भी बड़ी चुनौती बताया. उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए सामाजिक विभाजन को कम करना और समाज के सभी वर्गों को विकास की प्रक्रिया से जोड़ना जरूरी है.

गांव और कृषि क्षेत्र पर बढ़े निवेश

मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि बड़ी आबादी गांवों में रहती है और खेती का एक बड़ा हिस्सा अब भी बारिश पर निर्भर है. ऐसे में सिंचाई, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता है. उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी निवेश को प्राथमिकता देने की बात कही. उनका कहना था कि विकसित भारत की नींव तभी मजबूत होगी, जब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों पर पर्याप्त संसाधन खर्च किए जाएंगे.

झारखंड की वित्तीय उपलब्धियां भी गिनाईं

इस सम्मेलन में वित्त मंत्री ने झारखंड की वित्तीय स्थिति और उपलब्धियों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि झारखंड नीति आयोग की ‘अचीवर’ श्रेणी में शामिल है. राज्य का राजस्व संग्रह मजबूत है, राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है और पूंजीगत व्यय भी उच्च स्तर पर बना हुआ है. वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि मजबूत राज्य ही मजबूत भारत की आधारशिला बन सकते हैं.

इस सम्मेलन में झारखंड के वित्त सचिव प्रशांत कुमार, अपर सचिव कर्ण सत्यार्थी, संयुक्त सचिव चंद्रभूषण प्रसाद, मंत्री के आप्त सचिव अनिरबान आईच और नरेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

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