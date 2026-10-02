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SPECIAL: मुश्किल में झारखंड के किसान, बगैर जमीन सत्यापन और E-KYC के सरकार को नहीं बेच पायेंगे धान

रांची: राज्य में किसानों से सरकार धान खरीदने की तैयारी में जुट गई है. पिछले साल के अनुभव के आधार पर धान खरीदारी में बिचौलिए को दूर रखने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस बार कई कदम उठाए हैं. लेकिन सरकार के एक निर्णय ने सरकारी दर पर धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों को मुसीबत में डाल दिया है.

इसके अलावे सरकार सत्यापन के जरिए यह भी जानना चाहती है कि किसानों के पास वास्तविक जमीन वर्तमान में कितनी है. क्योंकि उसी आधार पर उन्हें धान बेचने का अधिकार मिलता है. विभागीय मंत्री डॉ इरफान अंसारी कहते हैं कि धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी सुगम तथा बिचौलिया मुक्त बनाने के लिए केवल उन्हीं किसानों से धान ली जाएगी, जिनका ई-केवाईसी तथा भूमि सत्यापन अंचल कार्यालय से सफलता पूर्वक पूरा हो चुका है.

झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पास बीते खरीफ विपणन वर्ष के दौरान बिचौलियों के द्वारा धान बेचने की काफी शिकायतें प्राप्त हुई थीं. ये बिचौलिए निबंधित किसानों के आईडी इस्तेमाल कर लैम्प्स में धान बेचने में सफल हो जाते थे. सरकारी दर पर धान बेचने के इस खेल में राजनेता से लेकर पड़ोसी राज्यों के बड़े-बड़े कारोबारी शामिल थे. जिसके बाद सरकार ने झारखंड के निबंधित किसानों का ई-केवाईसी और उनकी जमीन के सत्यापन को इस बार अनिवार्य करने का निर्णय लिया है.

दरअसल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राज्य में निबंधित सभी किसानों के जमीन का नये सिरे से वेरिफिकेशन करने का निर्णय लिया है. इसके तहत आगामी 15 नवंबर तक किसानों को अंचल कार्यालय से जमीन के सत्यापन के बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय से नये सिरे से निबंधित होना है. इस संदर्भ में विभाग के द्वारा राज्य के 1 लाख 59 हजार 226 किसानों को अब तक 2 लाख 84 हजार 740 मोबाइल मैसेज भेजे जा चुके हैं.

इस बार धान की पैदावार अच्छी हुई है. इसे देखते हुए धान अधिप्राप्ति के लिए पहले से अलर्ट हैं और धान क्रय करेंगे तो झारखंड के असली किसान का करेंगे बाहर वाले की एंट्री नहीं होगी. इसके लिए जीपीएस सिस्टम के साथ किसानों के जमीन का सत्यापन कराया जा रहा है. अगर जमीन का सत्यापन नहीं करेंगे तो बिचौलिया हावी हो जायेगा:- डॉ इरफान अंसारी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री

2,93,838 निबंधित किसानों की बढ़ी परेशानी

राज्य के विभिन्न जिलों में 2 लाख 93 हजार 838 निबंधित किसान हैं. जिनके नाम पर विभाग के द्वारा आईडी जारी किया गया है. जिसमें से पिछले खरीफ मौसम वर्ष 2025-26 में महज 78058 किसानों ने धान सरकार को बेचने का काम किया. विभागीय आंकड़ों पर नजर दें तो सबसे ज्यादा हजारीबाग में निबंधित किसानों की संख्या है जो 40172 है और सबसे कम लोहरदगा में है. जिनकी संख्या 4785 है. इन सभी किसानों को अपने-अपने जमीन का सत्यापन करना अनिवार्य है.

हालांकि किसानों की परेशानी यह है कि अंचल कार्यालय में चुनाव आयोग का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में अधिकारी से लेकर कर्मचारियों के व्यस्त होने की वजह से इन किसानों की कोई नहीं सुन पा रहा है और ना ही इनका सत्यापन हो पा रहा है. नामकुम प्रखंड के हाहा पंचायत के कोईबेरा गांव के किसान रौशन हंस कहते हैं कि वर्तमान में सभी कर्मचारी एसआईआर में व्यस्त हैं. ऐसे में जमीन का सत्यापन नहीं हो पा रहा है और जब तक यह प्रक्रिया चलेगी तब तक धान खरीद का समय आ जाएगा.

इससे उन किसानों को ही धान बेचने का अधिकार होगा, जिनकी जमीन का सत्यापन और ई-केवाईसी कंप्लीट होगी. हर साल करीब 40 क्विंटल धान सरकार को देने वाली महिला किसान ललिता देवी कहती हैं कि काफी मशक्कत के बाद उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था. लेकिन सरकार ने एक बार फिर जमीन का वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी नए सिरे से करने का आदेश दिया है. ऐसे में सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाए या अपना फसल देखने के लिए जाएं, इन्हीं सब परेशानियों की वजह से लोग बिचौलिए को अपना धान बेच देते हैं.

बगैर सत्यापन के लैंप्स में नहीं लिए जाएंगे धान

राज्य भर में करीब 850 धान अधिप्राप्ति केंद्र हैं, जहां हर साल किसान धान बेचते हैं. इन लैम्प्स के माध्यम से प्रत्येक किसान अधिकतम 200 क्विंटल धान बेच सकते हैं. लेकिन विशेष परिस्थिति में वरीय अधिकारियों की अनुमति से यह सीमा बढ़ाई भी जा सकती है. हालांकि वही किसान धान बेचेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन है.

सरकार के इस निर्देश से पूर्व में निबंधित सभी किसानों को फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए जमीन का सत्यापन आवश्यक है. नामकुम लैम्प्स के मैनेजर नीरज कुमार कहते हैं कि विभागीय निर्देश के अनुसार किसानों को 15 नवंबर तक सत्यापन करा लेना है. यदि सत्यापन नहीं होगा तो धान उनसे लेना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों को मैसेज भेजा जा चुका है.

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