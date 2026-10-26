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झारखंड में 27 अक्टूबर से बदलेगा मौसम: 28-29 को भारी बारिश के आसार, तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी

झारखंड का मौसम ( ETV Bharat )

रांचीः बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ‘अर्णब’ के भीषण रूप लेने की आहट के बीच झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है.

मौसम केंद्र रांची के अनुसार 'अर्णब' तेजी से तीव्र होकर 28 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश तट से टकरा सकता है. हालांकि राज्य में फिलहाल किसी बड़े मौसमी बदलाव के आसार नहीं हैं. फिर भी इसका असर देखने को मिल सकता है.