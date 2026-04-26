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19 साल बाद झारखंड पात्रता परीक्षा आज, सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की ओर से आज झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) का आयोजन किया जा रहा है. करीब 19 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रही इस परीक्षा को लेकर राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की आवाजाही तेज हो गई है. निर्धारित समय से पहले ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने-अपने केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.

यह परीक्षा एक ही पाली में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित की जा रही है. इस परीक्षा में करीब 1 लाख 75 हजार अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जो राज्य के अलग-अलग जिलों में बनाए गए केंद्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह और गंभीरता दोनों देखने को मिल रही है.

परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद अभ्यर्थी (ETV BHARAT)

राज्य के 6 जिलों में कुल 430 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें रांची में सबसे अधिक 117 केंद्र स्थापित किए गए हैं. सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. केंद्रों के बाहर पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ मजिस्ट्रेट की निगरानी भी सुनिश्चित की गई है, ताकि परीक्षा कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है.