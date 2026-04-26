19 साल बाद झारखंड पात्रता परीक्षा आज, सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू
झारखंड पात्रता परीक्षा आज आयोजित की जा रही है, जिसमें 1.50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है.
Published : April 26, 2026 at 9:19 AM IST
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की ओर से आज झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) का आयोजन किया जा रहा है. करीब 19 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रही इस परीक्षा को लेकर राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की आवाजाही तेज हो गई है. निर्धारित समय से पहले ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने-अपने केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.
यह परीक्षा एक ही पाली में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित की जा रही है. इस परीक्षा में करीब 1 लाख 75 हजार अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जो राज्य के अलग-अलग जिलों में बनाए गए केंद्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह और गंभीरता दोनों देखने को मिल रही है.
राज्य के 6 जिलों में कुल 430 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें रांची में सबसे अधिक 117 केंद्र स्थापित किए गए हैं. सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. केंद्रों के बाहर पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ मजिस्ट्रेट की निगरानी भी सुनिश्चित की गई है, ताकि परीक्षा कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश सुबह 7:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस अवधि में अनावश्यक भीड़, जमावड़ा और संदिग्ध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी. रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अभ्यर्थियों से अपील है कि वे समय पर केंद्र पहुंचे और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें.
ये भी पढ़ें: JET-2024 को लेकर प्रशासन सख्त, रांची में समीक्षा बैठक, सुरक्षा और निष्पक्षता पर जोर
आईआरआईएस सिस्टम से होगी पहचान, कड़ी सुरक्षा में होगी झारखंड पात्रता परीक्षा
दो दशक बाद JET, फिर भी LIS विषय बाहर, हाईकोर्ट में दी गई चुनौती!