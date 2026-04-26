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राज्यभर में 434 केंद्रों पर झारखंड पात्रता परीक्षा संपन्न, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम

झारखंड पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई. अभ्यर्थियों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया.

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झारखंड पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 26, 2026 at 1:53 PM IST

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रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) 2026 रविवार को राज्यभर में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई. परीक्षा का आयोजन रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और देवघर सहित कुल 6 जिलों में किया गया, जहां लगभग 1.75 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए. राज्यभर में कुल 434 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें रांची में 117, जमशेदपुर में 93, धनबाद में 70 और हजारीबाग में 67 केंद्र थे.

परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की गई

परीक्षा एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गई. परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से व्यापक तैयारी की थी. सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई. संवेदनशील केंद्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त बल की व्यवस्था की गई, जबकि उड़नदस्ता टीमों को लगातार सक्रिय रखा गया.

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रही

विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रही. इसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार लेकर चलने और किसी भी प्रकार की सभा या प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था. प्रशासन की सख्ती का असर पूरे राज्य में देखने को मिला और केंद्रों के आसपास पूरी तरह नियंत्रित एवं शांत वातावरण बना रहा.

IRIS अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया

इस बार परीक्षा में आधुनिक तकनीक का भी प्रभावी उपयोग किया गया. परीक्षार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाने के लिए IRIS अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया. इसके अलावा कई केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की गई और कुछ स्थानों पर लाइव मॉनिटरिंग भी की गई. प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई तथा मोबाइल, स्मार्ट वॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू रहा.

रांची सहित अन्य जिलों में उपायुक्तों के नेतृत्व में परीक्षा संचालन की लगातार मॉनिटरिंग की गई. अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. प्रशासनिक सतर्कता और समन्वय के कारण पूरे राज्य में परीक्षा प्रक्रिया व्यवस्थित, नियंत्रित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई.

अनुशासित माहौल के बीच परीक्षा

परीक्षा में शामिल होने आए अभ्यर्थियों ने भी प्रशासन की व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया. समय पर प्रवेश, स्पष्ट दिशा-निर्देश, सख्त लेकिन सहयोगपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासित माहौल के बीच परीक्षा देने में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई. कई अभ्यर्थियों ने कहा कि बेहतर प्रबंधन के कारण वे बिना तनाव के परीक्षा दे सके.

सेंटर आवंटन को लेकर आपत्ति

हालांकि, परीक्षा शांतिपूर्ण रहने के बावजूद कुछ परीक्षार्थियों ने सेंटर आवंटन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई. अभ्यर्थियों का कहना है कि पर्याप्त संख्या में केंद्र उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें दूसरे जिलों के सुदूर क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए, जिससे उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ी और आवागमन और समय प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. कई परीक्षार्थियों ने भविष्य में इस प्रक्रिया को और संतुलित बनाने की मांग की है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचार मुक्त तरीके से आयोजित करने के लिए इसी प्रकार की सख्त, टेक्नोलॉजी से चलने वाला और इंटीग्रेटेड सिस्टम जारी रहेगा.

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