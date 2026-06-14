ETV Bharat / state

रांची के पांच केंद्रों पर जेईटी-2024 संपन्न, तीन हजार अभ्यर्थी हुए शामिल

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 रविवार को रांची के 5 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न हुई. परीक्षा में करीब तीन हजार अभ्यर्थी शामिल हुए. परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया. परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क रही तथा सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.

परीक्षा के सफल संचालन के लिए विशेष तैयारी

परीक्षा के सफल संचालन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची जिला प्रशासन ने पहले से ही विशेष तैयारी कर रखी थी. सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) कुमार रजत द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई थी. यह आदेश सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहा.

रांची में संपन्न हुई झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 (Etv Bharat)

निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न हुई परीक्षा

निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार लेकर चलने तथा किसी प्रकार की सभा या बैठक आयोजित करने पर रोक लगाई गई थी. प्रशासन का मकसद परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराना था.

रांची के जिन पांच केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, उनमें सेंट पॉल्स कॉलेज, चर्च रोड, सेंट जॉन्स हाई स्कूल, करबला टैंक रोड, रामटहल चौधरी हाई स्कूल (हिंदी माध्यम), बुटी, सेंट मार्गरेट्स गर्ल्स हाई स्कूल, बहू बाजार तथा सेंट एन्स इंटरमीडिएट कॉलेज, पुरुलिया रोड शामिल थे.