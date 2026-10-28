झारखंड में स्कूली विद्यार्थियों को स्किल ट्रेनिंग देने की पहलः जेईपीसी और आईपई ग्लोबल के बीच हुआ एमओयू
स्कूली विद्यार्थियों को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पहल की है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 12:10 AM IST
रांचीः झारखंड में स्कूली स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने और विद्यार्थियों को रोजगारपरक कौशल से जोड़ने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) और आईपई ग्लोबल लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. 27 अक्टूबर को एसएचई लर्न्स पहल के तहत हुए इस समझौते का उद्देश्य राज्य के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाना और विद्यार्थियों के लिए रोजगार तथा करियर से जुड़े अवसरों का विस्तार करना है.
जेईपीसी के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन और आईपई ग्लोबल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशीष मुखर्जी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर जेईपीसी के व्यावसायिक शिक्षा के नोडल अधिकारी अमित कुमार और आईपई ग्लोबल की राष्ट्रीय प्रमुख (व्यावसायिक शिक्षा) श्रीमयी भट्टाचार्य उपस्थित रहीं.
इस समझौते के तहत आईपई ग्लोबल जेईपीसी को गैर-वित्तीय तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगा। इस सहयोग के माध्यम से राज्य में स्कूली व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने, उद्योगों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने और विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों और रोजगार के अवसरों से परिचित कराना है.
इस साझेदारी के तहत विद्यार्थियों को उद्योगों के कामकाज को समझने, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और भविष्य के करियर के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के अवसरों के विस्तार पर जोर दिया जाएगा. उद्योगों से जुड़ाव बढ़ने से विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप करियर का रास्ता चुनने में मदद मिलने की उम्मीद है.
इस पहल में विशेष रूप से छात्राओं की व्यावसायिक शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है. उन्हें रोजगार के लिए जरूरी कौशल उपलब्ध कराने और शिक्षा के बाद आजीविका के बेहतर विकल्पों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. साझेदारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है. साथ ही, इसका उद्देश्य विकसित भारत-2047 के दृष्टिकोण के तहत युवाओं को कौशलयुक्त बनाने और स्कूली शिक्षा को रोजगार की संभावनाओं से जोड़ने की दिशा में योगदान देना है.
जेईपीसी और आईपई ग्लोबल के बीच यह समझौता राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में एक कदम है. हालांकि, समझौते के तहत किन स्कूलों में और किस समयसीमा में गतिविधियां शुरू होंगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है.
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