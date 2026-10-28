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झारखंड में स्कूली विद्यार्थियों को स्किल ट्रेनिंग देने की पहलः जेईपीसी और आईपई ग्लोबल के बीच हुआ एमओयू

जेईपीसी और आईपई ग्लोबल के बीच एमओयू (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में स्कूली स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने और विद्यार्थियों को रोजगारपरक कौशल से जोड़ने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) और आईपई ग्लोबल लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. 27 अक्टूबर को एसएचई लर्न्स पहल के तहत हुए इस समझौते का उद्देश्य राज्य के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाना और विद्यार्थियों के लिए रोजगार तथा करियर से जुड़े अवसरों का विस्तार करना है.

जेईपीसी के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन और आईपई ग्लोबल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशीष मुखर्जी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर जेईपीसी के व्यावसायिक शिक्षा के नोडल अधिकारी अमित कुमार और आईपई ग्लोबल की राष्ट्रीय प्रमुख (व्यावसायिक शिक्षा) श्रीमयी भट्टाचार्य उपस्थित रहीं.