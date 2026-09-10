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ड्रॉपआउट बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने में जुटा शिक्षा विभाग, 52629 बच्चों का कराया नामांकन, इस साल भी आंकड़े संतोषजनक

स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग कोशिश कर रहा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Jharkhand Education Department
स्कूल में बच्चे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 4:03 PM IST

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रांची: झारखंड में स्कूल से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की मुहिम के बीच सामने आए आंकड़े तस्वीर और चुनौती, दोनों को सामने रखते हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्यभर में 59,094 बच्चे स्कूल से बाहर चिन्हित किए गए थे. इनमें से 52,629 यानी करीब 89 फीसदी बच्चों का दोबारा स्कूल में नामांकन कराया गया. वहीं, चालू वित्तीय वर्ष में किए गए हाउसहोल्ड सर्वे में 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 19,862 बच्चे स्कूल से बाहर मिले हैं. इनमें अब तक 9,560 बच्चों का नामांकन कराया जा चुका है, जबकि बाकी बच्चों की ट्रैकिंग जारी है.

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से गुरुवार को ऐसे ही बच्चों के लिए इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया गया. इसमें स्कूल से बाहर रहने के बाद दोबारा स्कूल लौटे करीब 50 बच्चों ने हिस्सा लिया. इनमें वैसे बच्चे भी शामिल थे, जो कभी स्कूल में नामांकित नहीं हुए थे या पढ़ाई बीच में छोड़ चुके थे. बच्चों ने अधिकारियों के सामने अपने अनुभव साझा किए. कुछ बच्चों ने रीडिंग स्किल दिखाई, तो कुछ ने स्टोरी टेलिंग के जरिए अपनी बात रखी.

शिक्षा पदाधिकारी और छात्र का बयान (ETV Bharat)

परेशानियों ने छुड़ाई पढ़ाई, अब फिर स्कूल में

ईटीवी भारत की टीम ने जब बच्चों से बातचीत की तो कई बच्चों ने बताया कि पारिवारिक और दूसरी परेशानियों के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी. बाद में सरकारी प्रयास और शिक्षकों की समझाइश से उन्होंने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया. अब यही बच्चे पढ़ाई के साथ अपने भविष्य के सपने फिर से संवार रहे हैं.

Jharkhand Education Department
स्कूल में बच्चे (ETV Bharat)

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन ने कहा कि ड्रॉपआउट दर कम करने के लिए विभाग और निदेशालय लगातार काम कर रहे हैं. स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से भी बच्चों को स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए कई योजनाएं और अभियान चलाए जा रहे हैं. पिछले वर्ष करीब 60 हजार बच्चों को दोबारा स्कूल की मुख्यधारा से जोड़ने में सफलता मिली थी और इस वर्ष भी नामांकन का आंकड़ा बेहतर है.

सिर्फ स्कूल तक पहुंचाना नहीं, बच्चों को ट्रैक भी किया जा रहा

आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान के लिए स्कूल-आवास मैपिंग, शिक्षकों की टैगिंग और घरेलू सर्वे जैसे कदम उठाए जा रहे हैं. यह पूरी प्रक्रिया DAHAR पोर्टल के जरिए डिजिटल रूप से की जा रही है. इसके अलावा विद्या समीक्षक केंद्र का टोल फ्री नंबर 0651-2710007, ऑनलाइन सूचना लिंक, स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद और U-DISE में ड्रॉप बॉक्स के जरिए मिले बच्चों का सत्यापन किया जा रहा है.

Jharkhand Education Department
स्कूल में बच्चे (ETV Bharat)

15 से 18 वर्ष के बच्चों को NIOS से जोड़ने की भी तैयारी है. वहीं, ईंट-भट्ठों, निर्माण स्थलों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे विशेष क्षेत्रों में बच्चों की पहचान की जा रही है. सिर्फ 6 से 18 वर्ष के बच्चे ही नहीं, सर्वे में 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 10,133 बच्चे भी चिन्हित हुए हैं. इनके आंगनबाड़ी में नामांकन के लिए जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है. विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और विशेष नामांकन अभियान के जरिए भी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश जारी है.

आंकड़े बताते हैं कि हजारों बच्चों की स्कूल वापसी हुई है, लेकिन चालू वर्ष में चिन्हित करीब 20 हजार बच्चों में से अभी आधे से ज्यादा का नामांकन बाकी है. ऐसे में असली चुनौती सिर्फ बच्चों की पहचान नहीं, बल्कि उन्हें स्कूल में बनाए रखना और दोबारा ड्रॉपआउट होने से रोकना है.

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