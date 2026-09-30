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रांची में झारखंड डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव- 2026 का शुभारंभ, नई तकनीक से लैस होगी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था

झारखंड डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव-2026 का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने किया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

Jharkhand Digital Health Conclave 2026
सहिया एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित पुस्तिका का विमोचन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 8:06 PM IST

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रांची: झारखंड में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक, सुलभ, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने को लेकर झारखंड डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव-2026 का शुभारंभ हुआ. रांची के बीएनआर चाणक्य होटल में आयोजित 2 दिवसीय इस हेल्थ कॉन्क्लेव का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने किया.

इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, 10-बेडेड टेली-आईसीयू, एचआरआईएस पोर्टल एवं झारखंड ई-हेल्थ पोर्टल का शुभारंभ किया गया.

नई तकनीक से लैस होगी स्वास्थ्य व्यवस्था (Etv Bharat)

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों, चिकित्सकों, तकनीकी विशेषज्ञों, राज्य के विभिन्न जिलों के सिविल सर्जनों तथा निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. कॉन्क्लेव के माध्यम से झारखंड में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीमेडिसिन, टेली-आईसीयू, टेली-रेडियोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर व्यापक चर्चा हुई.

डिजिटल तकनीक से लैश होगी स्वास्थ्य सुविधा: डॉ. इरफान अंसारी

डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल क्रांति उनका केवल प्रशासनिक एजेंडा नहीं, बल्कि एक ऐसा सपना है जिसे जमीन पर उतारने के लिए लगातार मेहनत की जा रही है.

मंत्री ने कहा, “सपने देखना आसान है, लेकिन सपनों को हकीकत में तब्दील करने के लिए मेहनत, इच्छाशक्ति और लगातार प्रयास की जरूरत होती है. मेरा सपना है कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था आधुनिक तकनीक से लैस हो और इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब, ग्रामीण, वंचित और जरूरतमंद जनता को मिले.

DIGITAL HEALTH CONCLAVE 2026
दीप प्रज्ज्वलित करते मंत्री और स्वास्थ्य सचिव (Etv Bharat)

मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करना

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड अब दूसरों की ओर देखने वाला राज्य नहीं रहेगा. डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में अपनी मजबूत व्यवस्था विकसित करते हुए झारखंड अपने पैरों पर खड़ा होगा. उन्होंने कहा कि जनता ने डिजिटल तकनीक को मोबाइल की स्क्रीन पर देखा है, अब वही तकनीक अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और मरीजों के इलाज में जमीन पर दिखाई देगी. गरीब परिवार को भी आधुनिक स्वास्थ्य तकनीक का लाभ मिलना चाहिए.

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि डिजिटल हेल्थ व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सरल और सुलभ बनाना है. उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिसके माध्यम से मरीजों को पंजीकरण, अपॉइंटमेंट, जांच, रिपोर्ट, दवा और चिकित्सकीय परामर्श जैसी सेवाओं से डिजिटल रूप से जोड़ा जा सके.

रोबोटिक सर्जरी और AI से बदलेगी इलाज की तस्वीर: स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि झारखंड में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं. विशेषज्ञों की सलाह और तकनीकी सहयोग के माध्यम से इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता और सटीकता बढ़ाने में सहायता कर सकता है, साथ ही दूर बैठे विशेषज्ञ चिकित्सकों की विशेषज्ञता को तकनीक के माध्यम से मरीजों तक पहुंचाने की संभावनाएं भी विकसित की जा रही हैं.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में शामिल करते हुए ऐसी तकनीकी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिससे आम नागरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी डिजिटल माध्यम से साझा कर सकें और उसे जरूरी मार्गदर्शन प्राप्त हो सके.

10 बेड टेली आईसीयू की शुरुआत

स्वास्थ्य मंत्री ने 10 बेड टेली आईसीयू की शुरुआत को दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया. स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड में मेडिकल शिक्षा के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि MBBS सीटों में वृद्धि हुई है और पीजी सीटों के विस्तार की दिशा में भी लगातार कार्य किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ झारखंड में ऐसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे राज्य मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके.

4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना: स्वास्थ्य सचिव

कार्यक्रम में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की प्रगति और भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 2025 में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत की गई थी, यह योजना मुख्य रूप से चार प्रमुख घटकों पर आधारित है, कनेक्टिविटी, एचएमआईएस- Hospital Management Information System, सीसीटीवी आधारित मॉनिटरिंग और डिजिटल डैशबोर्ड.

अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में हाई स्पीड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है तथा सभी जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों को वाई-फाई से जोड़ने की दिशा में काम किया गया है. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में एचएमआईएस लागू किया गया है, इसके माध्यम से मरीज घर बैठे पंजीकरण, भुगतान और चिकित्सक से अपॉइंटमेंट लेने जैसी सुविधाओं से जुड़ सकेंगे.

अस्पतालों की बेहतर निगरानी के लिए सीसीटीवी

जांच के बाद रिपोर्ट को भी डिजिटल माध्यम से मरीज तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जा रही है. दवा वितरण को चिकित्सकीय सलाह और डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़कर व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है. अजय कुमार सिंह ने बताया कि अस्पतालों की बेहतर निगरानी के लिए सीसीटीवी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है.

वहीं डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से अस्पतालों में मरीजों की संख्या, बीमारी से संबंधित आंकड़ों और दूसरी जरूरी स्वास्थ्य सूचनाओं की निगरानी में सहायता मिलेगी. इन आंकड़ों के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर योजना और बीमारी की रोकथाम की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी.

डिजिटल सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश

अजय कुमार सिंह ने आगे बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत करीब 80 हजार सहिया, मेडिकल स्टाफ, नर्स एवं अन्य कर्मियों के बेहतर प्रबंधन और कार्यों की निगरानी के लिए भविष्य में AI आधारित प्रणाली विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि AI असिस्टेंट के माध्यम से स्वास्थ्यकर्मियों को उनके कार्यों, समय-प्रबंधन और प्राथमिकताओं से संबंधित डिजिटल सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है. स्वास्थ्य संबंधी डिजिटल डेटा के उचित उपयोग के माध्यम से बीमारी की रोकथाम, शुरुआती लक्षणों की पहचान और समय पर उपचार में तकनीक की संभावनाओं का उपयोग किया जाएगा.

डिजिटल हेल्थ के विजन की सराहना: पूर्व मुख्य सचिव

कार्यक्रम में पूर्व मुख्य सचिव डॉ. आरएस शर्मा ने झारखंड में डिजिटल क्षेत्र में हुए विकास की सराहना की. उन्होंने डिजिटल रजिस्ट्रेशन, डिजिटल अटेंडेंस और कोविड-19 के दौरान डिजिटल तकनीक के उपयोग सहित विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया.

पूर्व मुख्य सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग से सेवा वितरण की गति, पारदर्शिता और डेटा आधारित योजना निर्माण में सहायता मिल सकती है. इस अवसर पर सहिया पुस्तिका एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया. कार्यक्रम के दूसरे सत्र में डिजिटल हेल्थ से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया.

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