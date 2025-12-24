ETV Bharat / state

हजारीबाग ओपन जेल पहुंचीं झारखंड DGP, सरेंडर किए नक्सलियों से की मुलाकात

डीजीपी तदाशा मिश्रा ने सरेंडर किए नक्सलियों से बात की और वहां बंद नक्सलियों के रहन सहन को ध्यान से देखा. इस दौरान डीजीपी ने बंदियों के बीच 1 घंटे 45 मिनट के आसपास अपना समय बिताया. उन्होंने बंदी के साथ संवाद स्थापित किया और उन्हें क्या सुविधा दी जा रही है, उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा किया जाए? इस पर चर्चा हुई.

हजारीबाग: डीजीपी का पदभार ग्रहण के बाद पहली बार झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने हजारीबाग का दौरा किया. डीजीपी तदाशा मिश्रा ने हजारीबाग में ओपन जेल का निरीक्षण किया. यहां डीजीपी उन नक्सलियों का हाल जानने पहुंचीं, जिन्होंने अपनी इच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था और अब वे किन स्थिति में ओपन जेल में रह रहे हैं? डीजीपी ने इसी बारे में जानकारी हासिल की.

निरीक्षण के दौरान डीजीपी से वहां कई बंदियों ने अपनी बातों को साझा किया. जिसके बाद ठंड को देखते हुए डीजीपी ने बंदियों को कंबल भी उपलब्ध कराया. निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया कि राज्य सरकार, सरेंडर नक्सलियों और उनके पूरे परिवार पर विशेष रूप से ध्यान दे रही हैं. सरकार चाहती है कि उनका विकास हो. सरकार ने नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए आत्मसमर्पण नीति बनाई है और उसका लाभ इन्हें मिला है.

झारखंड के जेलों को अपग्रेड करने की तैयारी चल रही है. जैमर दुरुस्त हो इसे लेकर भी काम किया जा रहा है. आने वाले समय में जेल के जैमर 5G स्तर के होंगे. संगठित अपराध को रोकने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है. एटीएस, एनएआई और सीबीआई के साथ समन्वय स्थापित कर काम भी किया जा रहा है. कई अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं: तदाशा मिश्रा, डीजीपी

ओपन जेल का निरीक्षण के दौरान हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, एसपी अंजनी अंजन समेत जिले के कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे. महत्वपूर्ण बात यह है कि तदाशा मिश्रा आने वाले एक सप्ताह के भीतर सेवा निवृत्त हो सकती हैं. इसके ठीक पहले उन्होंने ओपन जेल में पहुंचकर यहां की स्थिति को सुधारने और बंद नक्सलियों के जीवन स्तर को ऊंचा करने पर ध्यान दिया है.

