रांची में दूल्हे की आत्महत्या पर डीजीपी गंभीर, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का निर्देश, मांगी गई रिपोर्ट

रांची: राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे के द्वारा खुद की जान लेने के मामले को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने गंभीर रुख अपनाया है. डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मामले की जांच के लिए रांची आईजी मनोज कौशिक को जिम्मेदारी दी है. साथ ही आरोपित पुलिसकर्मियों को तत्काल लाइन हाजिर करने का भी आदेश जारी किया गया है.

तीन दिनों में रिपोर्ट, आरोपितों को लाइन हाजिर करने का आदेश

पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि मीडिया में आई खबर बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे के द्वारा आत्महत्या को लेकर पुलिस महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक झारखंड ने संज्ञान लिया है. डीजीपी ने रांची के आईजी और एसएसपी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, डीजीपी ने पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कराने और तीन दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. इसके लिए इसके लिए रांची आईजी को मामले की निगरानी करते हुए सभी पहलुओं की तहकीकात करने को कहा गया है, ताकि दूल्हे की मौत के कारणों और पुलिस पर लगाए गये कथित प्रताड़ना के आरोपों की सच्चाई सामने आ सके.

पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि आरोपों से जुड़े सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को तत्काल लाइन हाजिर किया जाए, जिससे निष्पक्ष जांच में कोई बाधा न हो. साथ ही, अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे मृतक के परिजनों के बयान, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पूर्व में हुई किसी भी पुलिस कार्रवाई की बारीकी से जांच करें.

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि 29 नवंबर को रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के किशोरगंज रोड नंबर 5 में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई थी. दरअसल, नितेश पांडे नामक युवक जो रेलवे में कार्यरत था, उसकी शनिवार को ही शादी थी, लेकिन इससे पहले ही उसने आत्महत्या कर ली. नितेश की आत्महत्या को लेकर परिजनों ने सुखदेव नगर पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है. इसी वजह से पुलिस को लेकर मौके पर आक्रोश था. परिजनों ने आत्महत्या की वजह पुलिस प्रताड़ना बतायी है.