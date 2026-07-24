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झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्र पहुंचीं बाबा बासुकीनाथ धाम, श्रावणी मेले की सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा

दुमका: झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्र प्रसिद्ध तीर्थ स्थान फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचीं. जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की. इस दौरान संताल परगना डीआईजी अंबर लकड़ा और दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार तथा पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा ने डीजीपी तदाशा मिश्र को बाबा बासुकीनाथ की स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया.

पूजा अर्चना के बाद डीजीपी तदाशा मिश्र ने बाबा बासुकीनाथ धाम में लगने वाले श्रावणी मेला क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान डीजीपी ने बताया कि इस वर्ष श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. इसे लेकर देवघर एवं बासुकीनाथ के संपूर्ण मेला क्षेत्र में एआई तकनीक का इस्तेमाल कर मेला क्षेत्र की निगरानी की जाएगी.

झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्र पहुंचीं बाबा बासुकीनाथ धाम, (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि बासुकीनाथ धाम आने वाले कांवरियों को किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसे लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. साथ ही ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरे की मदद से श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी.