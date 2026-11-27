21वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आगाज, पुलिस तकनीक और अनुसंधान का दिखेगा जलवा
रांची में 21वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आगाज झारखंड डीजीपी सहित वरीय पुलिस अधिकारियों ने गुब्बारा उड़ाकर किया. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 27, 2026 at 3:33 PM IST
रांचीः 21वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आगाज शुक्रवा को किया गया. पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान राज्य भर की आठ टीमों में शामिल 80 पुलिसकर्मियों के बीच मुकाबला होगा. जैप वन परिसर रांची में 27 से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताओं आयोजन किया गया है. पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्र ने किया.
27 से 30 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम
झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट का आगाज हो चुका है. शुक्रवार को झारखंड की डीजीपी सहित वरीय पुलिस अधिकारियो और कर्मियों के बीच पुलिस ड्यूटी मीट का भव्य शुभारंभ किया गया. प्रतियोगिता का आयोजन जैप 1 ग्राउंड में किया जा रहा है. झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान विभिन्न जिलों के पुलिस अफसर तकनीक और अत्यधिक अनुसंधान के गुर का प्रदर्शन करेंगे.
इस प्ररियोगिता मे राज्य पुलिस की आठ टीमों में शामिल 80 से ज्यादा पुलिसकर्मियों भाग ले रहे हैं. 30 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है. जिसमें 12 तरह के प्रतियोगिता होगे. इसमें फॉरेंसिक साइंस (लिखित), क्राइम जांच, कंप्यूटर अवेयरनेस, फोटोग्राफी, लिफ्टिंग पैकिंग, डॉग स्क्वायड एक्सप्लोसिव ट्रैक्टर, फिंगर प्रिंट (प्रैक्टिकल व ओरल) जैसे विषयों पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. इस प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पर आने वाली टीमों को मिलाकर राज्य की टीम तैयार की जाएगी जिसे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए भेजा जाएगा.
ये टीमें हैं शामिल
दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र रांची, कोयला क्षेत्र बाेकारो, कोल्हान क्षेत्र चाईबासा, पलामू क्षेत्र डाल्टेनगंज, उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र हजारीबाग, संताल परगना क्षेत्र दुमका व सीआइडी रांची.
अनुसंधान के बेहतर गुर सीखेंगे पुलिस अफसर
झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्र ने कहा बेहतर अनुसंधान से ही अपराधियों को सजा दिलायी जा सकती है. इसके लिए झारखंड पुलिस लगातार काम कर रही है. डीजीपी के अनुसार आए दिन अनुसंधान के लिए नए तकनीक सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में पूरी तरह जानकारी रखना झारखंड पुलिस के लिए बेहद जरूरी है.
उन्होंने कहा कि आईटी, साइबर क्राइम, अपराध नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा सहित अन्य विषयों पर भी दिन-रात पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं. आने वाले समय में हमें किसी अपराधी के प्रोफाइल के लिए छापेमारी करने और उसके पीछे भागने की जरुरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक बटन दबाते ही अपराधी का पूरा प्रोफाइल सामने होगा. डीजीपी ने बताया कि इस प्रतियोगिता के बाद पुलिस अफसर का ज्ञान बढ़ेगा. डीजीपी ने बताया कि राज्य पुलिस नक्सलियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई कर रही है.
झारखंड पुलिस ने तकनीक और कार्रवाई से बदली लड़ाई की दिशा
डीजीपी ने बताया की अपराध की बदलती दुनिया में अब पुलिस की लड़ाई केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं रह गई है. साइबर ठगी, मानव तस्करी, महिला और बाल अपराध तथा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से निपटने के लिए झारखंड पुलिस जांच में तकनीक, फॉरेंसिक साक्ष्य और आधुनिक प्रणालियों का इस्तेमाल बढ़ा रही है. 21वें पुलिस ड्यूटी मीट के आयोजन के दौरान डीजीपी तदाशा मिश्रा ने पुलिस की इन उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया कि राज्य में अपराध नियंत्रण और जांच को प्रभावी बनाने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है.
8,113 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 48 हजार से अधिक मोबाइल नंबर ब्लॉक
झारखंड में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है. वर्ष 2016 से अब तक राज्य में 11,689 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं. इन मामलों में 8,113 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए 48,312 मोबाइल नंबर और 9,350 आईएमईआई नंबर ब्लॉक कराए गए हैं. साइबर ठगी के शिकार लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 को 24 घंटे सक्रिय रखा गया है. पुलिस का प्रयास है कि शिकायत मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई कर ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोका जा सके.
अदालत के चक्कर के बिना पीड़ितों को पैसे लौटाने की पहल
साइबर ठगी के पीड़ितों को राहत देने के लिए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (एमआरएम) का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस मॉड्यूल के जरिए पीड़ितों की ठगी गई राशि वापस कराने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है. इसका उद्देश्य पीड़ितों को पैसे की वापसी के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया और न्यायालय के चक्कर से बचाना है.
मानव तस्करी के 139 पीड़ितों का रेस्क्यू, 262 मामलों में सजा
डीजीपी ने बताया की महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कार्रवाई को भी पुलिस ने अपनी प्राथमिकता में रखा है. मानव तस्करी के मामलों में 139 महिलाओं और बच्चों को बचाया गया है. वहीं, पॉक्सो और महिला अपराध से जुड़े 2,746 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है. 262 मामलों में दोषियों को सजा दिलाने में सफलता मिली है.
एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक ने जांच में वैज्ञानिक तकनीक और फॉरेंसिक साक्ष्य की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया. उनका कहना है कि वैज्ञानिक तरीके से जांच और फॉरेंसिक एविडेंस का प्रभावी इस्तेमाल दोषियों को सजा दिलाने में पुलिस को काफी आगे ले जा सकता है.
4,620 एकड़ अफीम की खेती नष्ट, 48 तस्कर गिरफ्तार
मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ झारखंड पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया है. वर्ष 2026 में करीब 4,620 एकड़ जमीन पर की गई अफीम की अवैध खेती नष्ट की गई है. इस अभियान में 48 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चला रही है. युवाओं और संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया जा रहा है, ताकि नशे के अवैध कारोबार और सेवन के खिलाफ सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता बढ़ाई जा सके.
फिंगरप्रिंट सिस्टम और वैज्ञानिक जांच से अपराधियों की पहचान
डीजीपी ने बताया कि अपराध अनुसंधान और अपराधियों की पहचान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए झारखंड पुलिस आधुनिक तकनीकी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रही है. अपराध अनुसंधान विभाग और जिला स्तर पर नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (NAFIS) को अपनाया गया है.
इस सिस्टम के माध्यम से फिंगरप्रिंट आधारित पहचान और जांच में तकनीकी सहायता मिलती है. पुलिसकर्मियों को समय-समय पर इन प्रणालियों के इस्तेमाल और तकनीकी जांच के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. साइबर अपराध से लेकर नार्कोटिक्स, महिला सुरक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान तक पुलिस की कार्रवाई का दायरा बढ़ा है. पुलिस की रणनीति अब अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ तकनीकी साक्ष्य, पीड़ितों को राहत और अपराध रोकने की दिशा में भी केंद्रित हो रही है.
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