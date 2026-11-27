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21वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आगाज, पुलिस तकनीक और अनुसंधान का दिखेगा जलवा

रांची में 21वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आगाज झारखंड डीजीपी सहित वरीय पुलिस अधिकारियों ने गुब्बारा उड़ाकर किया. ( ETV Bharat )

रांचीः 21वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आगाज शुक्रवा को किया गया. पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान राज्य भर की आठ टीमों में शामिल 80 पुलिसकर्मियों के बीच मुकाबला होगा. जैप वन परिसर रांची में 27 से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताओं आयोजन किया गया है. पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्र ने किया.

झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट का आगाज हो चुका है. शुक्रवार को झारखंड की डीजीपी सहित वरीय पुलिस अधिकारियो और कर्मियों के बीच पुलिस ड्यूटी मीट का भव्य शुभारंभ किया गया. प्रतियोगिता का आयोजन जैप 1 ग्राउंड में किया जा रहा है. झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान विभिन्न जिलों के पुलिस अफसर तकनीक और अत्यधिक अनुसंधान के गुर का प्रदर्शन करेंगे.

21वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट (ETV Bharat)

इस प्ररियोगिता मे राज्य पुलिस की आठ टीमों में शामिल 80 से ज्यादा पुलिसकर्मियों भाग ले रहे हैं. 30 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है. जिसमें 12 तरह के प्रतियोगिता होगे. इसमें फॉरेंसिक साइंस (लिखित), क्राइम जांच, कंप्यूटर अवेयरनेस, फोटोग्राफी, लिफ्टिंग पैकिंग, डॉग स्क्वायड एक्सप्लोसिव ट्रैक्टर, फिंगर प्रिंट (प्रैक्टिकल व ओरल) जैसे विषयों पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. इस प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पर आने वाली टीमों को मिलाकर राज्य की टीम तैयार की जाएगी जिसे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए भेजा जाएगा.

ये टीमें हैं शामिल

दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र रांची, कोयला क्षेत्र बाेकारो, कोल्हान क्षेत्र चाईबासा, पलामू क्षेत्र डाल्टेनगंज, उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र हजारीबाग, संताल परगना क्षेत्र दुमका व सीआइडी रांची.

21वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट (ETV Bharat)

अनुसंधान के बेहतर गुर सीखेंगे पुलिस अफसर

झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्र ने कहा बेहतर अनुसंधान से ही अपराधियों को सजा दिलायी जा सकती है. इसके लिए झारखंड पुलिस लगातार काम कर रही है. डीजीपी के अनुसार आए दिन अनुसंधान के लिए नए तकनीक सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में पूरी तरह जानकारी रखना झारखंड पुलिस के लिए बेहद जरूरी है.

21वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि आईटी, साइबर क्राइम, अपराध नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा सहित अन्य विषयों पर भी दिन-रात पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं. आने वाले समय में हमें किसी अपराधी के प्रोफाइल के लिए छापेमारी करने और उसके पीछे भागने की जरुरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक बटन दबाते ही अपराधी का पूरा प्रोफाइल सामने होगा. डीजीपी ने बताया कि इस प्रतियोगिता के बाद पुलिस अफसर का ज्ञान बढ़ेगा. डीजीपी ने बताया कि राज्य पुलिस नक्सलियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई कर रही है.

झारखंड पुलिस ने तकनीक और कार्रवाई से बदली लड़ाई की दिशा

डीजीपी ने बताया की अपराध की बदलती दुनिया में अब पुलिस की लड़ाई केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं रह गई है. साइबर ठगी, मानव तस्करी, महिला और बाल अपराध तथा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से निपटने के लिए झारखंड पुलिस जांच में तकनीक, फॉरेंसिक साक्ष्य और आधुनिक प्रणालियों का इस्तेमाल बढ़ा रही है. 21वें पुलिस ड्यूटी मीट के आयोजन के दौरान डीजीपी तदाशा मिश्रा ने पुलिस की इन उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया कि राज्य में अपराध नियंत्रण और जांच को प्रभावी बनाने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है.

21वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट (ETV Bharat)

8,113 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 48 हजार से अधिक मोबाइल नंबर ब्लॉक

झारखंड में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है. वर्ष 2016 से अब तक राज्य में 11,689 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं. इन मामलों में 8,113 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए 48,312 मोबाइल नंबर और 9,350 आईएमईआई नंबर ब्लॉक कराए गए हैं. साइबर ठगी के शिकार लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 को 24 घंटे सक्रिय रखा गया है. पुलिस का प्रयास है कि शिकायत मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई कर ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोका जा सके.