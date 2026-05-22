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लातेहार पहुंचीं DGP तदाशा मिश्रा, नक्सलियों से की समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील

पुलिस अधिकारियों के साथ DGP तदाशा मिश्रा ( Etv Bharat )

लातेहार: झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा ने शुक्रवार को लातेहार एसपी कार्यालय में जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने पुलिस के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने नक्सलियों से भी अपील की कि नक्सली आत्मसमर्पण कर सरकार की नई दिशा कार्यक्रम का लाभ लें और सम्मान की जिंदगी जिएं.

अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण: तदाशा मिश्रा

दरअसल डीजीपी तदाशा मिश्रा जिला मुख्यालय पहुंची. लातेहार परिसर में पारंपरिक स्वागत के बाद उन्होंने एसपी कार्यालय के सभागार में जिले के तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. मुख्य रूप से क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिकिंग मामले, अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई समेत अन्य बिंदुओं की समीक्षा की. बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए डीजीपी ने बताया कि लातेहार विजिट और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने का मुख्य उद्देश्य क्राइम पर पूरी तरह कंट्रोल करना ही था. इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर व्यापक रूप से चर्चा की गई.

जानकारी देतीं डीजीपी तदाशा मिश्रा (Etv Bharat)

डीजीपी ने लातेहार एसपी की तारीफ की

प्रेस वार्ता के दौरान डीजीपी ने लातेहार एसपी कुमार गौरव के कार्यों की तारीफ की और कहा कि लातेहार जिले में पुलिस काफी बेहतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि पलामू डीआईजी कौशल किशोर और लातेहार एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में लातेहार जिले में अपराध पर भी नियंत्रण लगा है.

डीजीपी ने लातेहार पुलिस की प्रशंसा की