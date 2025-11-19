ETV Bharat / state

प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा का चाईबासा दौरा, नक्सल अभियान की चुनौतियों पर हुई उच्चस्तरीय समीक्षा

झारखंड डीजीपी प्रभारी व अन्य पदाधिकारी ( ईटीवी भारत )