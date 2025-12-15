ETV Bharat / state

69वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर-17 एथलेटिक्स में झारखंड का जलवा, राज्य को रजत व कांस्य पदक

69वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर-17 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के दो खिलाड़ियों ने पदक जीता है.

Jharkhand delivers stellar performance at 69th National School Under 17 Athletics Championships
मेडल के साथ झारखंड के खिलाड़ी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 15, 2025 at 9:15 PM IST

रांचीः उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर-17 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) की अगुवाई में प्रतियोगिता में शामिल झारखंड की टीम ने बालक वर्ग में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया और रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए हैं.

प्रतियोगिता के दौरान ट्रिपल जंप स्पर्धा में विनीत उरांव ने शानदार छलांग लगाते हुए रजत पदक हासिल किया. उन्होंने कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच धैर्य और तकनीकी दक्षता का परिचय दिया. वहीं 3000 मीटर दौड़ में संतोष कुमार ने जबरदस्त जुझारूपन दिखाते हुए कांस्य पदक जीतकर झारखंड को एक और सफलता दिलाई. दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि को राज्य के खेल इतिहास में एक अहम उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.

यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में 13 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच आयोजित की गई है. इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभावान अंडर-17 एथलीटों ने भाग लिया और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया. कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच झारखंड के खिलाड़ियों का पदक जीतना उनकी मेहनत, लगन और अनुशासन का परिणाम माना जा रहा है.

Jharkhand delivers stellar performance at 69th National School Under 17 Athletics Championships
मेडल के साथ झारखंड के खिलाड़ी (ETV Bharat)

झारखंड अंडर-17 एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कोच और मैनेजर के रूप में जटाशंकर पांडेय, प्रशांत कुमार और गीतांजलि सिंह द्वारा किया जा रहा है. कोचिंग स्टाफ के मार्गदर्शन और खिलाड़ियों के समर्पण ने टीम को बेहतर प्रदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

खिलाड़ियों की इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर राज्य स्तर पर खुशी का माहौल है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग और राज्य खेल कोषांग के सदस्यों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है. सभी ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इस तरह की उपलब्धियां राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करती हैं और युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से भी खिलाड़ियों के निरंतर प्रशिक्षण और सहयोग की बात कही गई है. जिससे आने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन कर सके.

