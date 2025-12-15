ETV Bharat / state

69वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर-17 एथलेटिक्स में झारखंड का जलवा, राज्य को रजत व कांस्य पदक

रांचीः उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर-17 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) की अगुवाई में प्रतियोगिता में शामिल झारखंड की टीम ने बालक वर्ग में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया और रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए हैं.

प्रतियोगिता के दौरान ट्रिपल जंप स्पर्धा में विनीत उरांव ने शानदार छलांग लगाते हुए रजत पदक हासिल किया. उन्होंने कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच धैर्य और तकनीकी दक्षता का परिचय दिया. वहीं 3000 मीटर दौड़ में संतोष कुमार ने जबरदस्त जुझारूपन दिखाते हुए कांस्य पदक जीतकर झारखंड को एक और सफलता दिलाई. दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि को राज्य के खेल इतिहास में एक अहम उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.

यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में 13 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच आयोजित की गई है. इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभावान अंडर-17 एथलीटों ने भाग लिया और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया. कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच झारखंड के खिलाड़ियों का पदक जीतना उनकी मेहनत, लगन और अनुशासन का परिणाम माना जा रहा है.

मेडल के साथ झारखंड के खिलाड़ी (ETV Bharat)

झारखंड अंडर-17 एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कोच और मैनेजर के रूप में जटाशंकर पांडेय, प्रशांत कुमार और गीतांजलि सिंह द्वारा किया जा रहा है. कोचिंग स्टाफ के मार्गदर्शन और खिलाड़ियों के समर्पण ने टीम को बेहतर प्रदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.