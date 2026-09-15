69वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलनः स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो के नेतृत्व में झारखंड से प्रतिनिधिमंडल पहंचा केपटाउन
साउथ अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में झारखंड भी शिरकत कर रहा है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 15, 2026 at 11:35 PM IST
रांचीः इन दिनों 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में हो रहा है. 13 से 19 सितंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में झारखंड राष्ट्रमंडल संसदीय संघ शाखा से विधानसभाध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो डेलीगेट्स के रूप में विधायक मथुरा प्रसाद महतो और दशरथ गागराई, ऑब्जर्वर के रूप में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ़्रीका के केपटाउन में हैं.
विधानसभाध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने आज मंगलवार को सम्मेलन के वर्कशॉप B में Accessible Parliaments: Inclusion for People with Disabilities विषय पर अपने विचारों को रखा. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन लोकतंत्र में केवल लाभार्थी या अतिथि नहीं हैं वे नागरिक, मतदाता, प्रतिनिधि, नेता और निर्णयकर्ता हैं. जब संसद और लोकतांत्रिक संस्थाएँ सभी के लिए सुलभ होती हैं, तो लोकतंत्र और अधिक मज़बूत होता है.
स्पीकर ने भारत में दिव्यांग नागरिकों की सुविधाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में भी केप टाउन सम्मेलन में विभिन्न विषयों को उजागर किया. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए पहचान और सरकारी लाभों तक पहुंच आसान बनाने के लिए यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) प्रणाली लागू की गई है. मार्च 2026 तक 1.34 करोड़ से अधिक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी किए जा चुके थे.
सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से भौतिक और संस्थागत बाधाएं कम करने का प्रयास किया जा रहा है. चुनावों में घर से मतदान, व्हीलचेयर, परिवहन और स्वयंसेवक सहायता जैसी सुविधाएं दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाती हैं. डिजिटल पहुंच को भी अधिकार के रूप में महत्व दिया गया है.
उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में 6 में से 1 व्यक्ति दिव्यांगता के साथ है, सुगमता सुविधा नहीं, लोकतंत्र का आधार है. इस मौके पर उन्होंने भारत में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मान्य, 21 दिव्यांगताएं के संबंध में भी जानकारियां दी. झारखंड के वर्ष 2024 के निर्वाचन में दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर में वोटिंग की सुविधा एवं मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक वाहन से ले जाने की सुविधाओं के संबंध में भी अपने व्याख्यान में जिक्र किया.
बारबाडोस ब्रिजटाउन में हुआ था 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन
बता दें कि 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन गत वर्ष 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ब्रिजटाउन, बारबाडोस में आयोजित हुआ था. उस सम्मेलन में विकास के केंद्र में मानव कारक, नीति निर्माण में लैंगिक समानता, दिव्यांगजनों और वंचित वर्गों के लिए समानता सुनिश्चित करना तथा समावेशी शासन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी और भविष्य की रूपरेखा तय की गई थी.
बता दें कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना सन् 1911 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी विभिन्न विधायिकाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी. कालांतर में यह मंच विस्तृत होकर आज एक वैश्विक लोकतांत्रिक मंच का रूप ले चुका है. वर्तमान में यह दुनिया के 56 देशों की 180 विधायी संस्थाओं का एक विशाल समूह है.
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