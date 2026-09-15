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69वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलनः स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो के नेतृत्व में झारखंड से प्रतिनिधिमंडल पहंचा केपटाउन

69वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन (केप टाउन) ( झारखंड विधानसभा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग )