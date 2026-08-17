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16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026: पंजाब को हराकर क्वार्टर फाइनल में झारखंड

झारखंड की टीम ने राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

Jharkhand defeated Punjab in National Junior Womens Hockey Championship
राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2026 at 5:04 PM IST

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रांचीः महाराष्ट्र के पुणे में चल रही 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 में झारखंड महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. 12 से 23 अगस्त तक आयोजित प्रतियोगिता में झारखंड ने अपने दूसरे मुकाबले में हॉकी पंजाब को 3-1 गोल से पराजित कर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ झारखंड ने अपने पूल में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया.

इस मुकाबले की शुरुआत झारखंड के लिए चुनौतीपूर्ण रही. पहले क्वार्टर के सातवें मिनट में पंजाब की टीम ने फील्ड गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली. शुरुआती झटके के बावजूद झारखंड की खिलाड़ियों ने धैर्य नहीं खोया और लगातार आक्रामक खेल जारी रखा. 23वें मिनट में कप्तान रजनी केरकेट्टा ने शानदार फील्ड गोल करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया. इसके बाद झारखंड ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी.

तीसरे क्वार्टर में झारखंड को 36वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर मिला. इस मौके को पुष्पा डांग ने बेहतरीन तरीके से गोल में बदलते हुए टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी. बढ़त मिलने के बाद झारखंड की खिलाड़ियों ने रक्षात्मक और आक्रामक दोनों मोर्चों पर संतुलित खेल का प्रदर्शन किया. पंजाब की टीम ने बराबरी की कोशिश की, लेकिन झारखंड की डिफेंस ने उसके प्रयासों को सफल नहीं होने दिया.

मुकाबले के अंतिम चरण में 58वें मिनट में सलोमी नाग ने शानदार फील्ड गोल कर झारखंड की बढ़त को 3-1 कर दिया. इसके बाद पंजाब की टीम वापसी नहीं कर सकी और झारखंड ने मुकाबला अपने नाम कर लिया. टीम की डिफेंडर जिरेन सोय को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

Jharkhand defeated Punjab in National Junior Womens Hockey Championship
झारखंड की खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड (ETV Bharat)

इससे पहले झारखंड ने प्रतियोगिता के अपने पहले मुकाबले में हॉकी चंडीगढ़ को एकतरफा अंदाज में 6-0 से हराया था. लगातार दो जीत के बाद टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब उसकी नजर क्वार्टर फाइनल मुकाबले पर है. इस जीत के बाद हॉकी झारखंड और खेल विभाग के पदाधिकारियों ने पूरी टीम को बधाई दी और आगामी मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दीं।.

हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज प्रसाद ने कहा कि टीम ने दबाव के बावजूद शानदार वापसी की. खिलाड़ियों ने एकजुट होकर बेहतर खेल दिखाया और लगातार दूसरी जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है. उन्होंने कहा कि पंजाब के खिलाफ शुरुआती बढ़त गंवाने के बाद भी खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कायम रहा और टीम ने मुकाबले को अपने पक्ष में किया. क्वार्टर फाइनल में भी टीम से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है.

झारखंड टीम में गंगी बरला, सोनाली तिर्की, सरोज कुमारी, जिरेन सोय, एस्थर होरो, संगीता कुमारी, अनीषा कुल्लू, सलोमी नाग, गुलजन कुमारी, रजनी केरकेट्टा, पुष्पा डांग, अनुप्रिया सोरेंग, रीना कुल्लू, स्वीटी डुंगडुंग, सरोज मुंडरी, सुकरमनी मुंडू, लियोनी हेमरोम और जमुना कुमारी शामिल हैं. टीम के कोच विकास पंत, सहायक कोच अभिषेक कुमार, मैनेजर दिव्या डुंगडुंग और फिजियो स्वीटी खातून हैं.

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झारखंड की टीम क्वार्टर फाइनल में
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