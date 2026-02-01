ETV Bharat / state

रणजी ट्रॉफीः झारखंड ने ओडिशा को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

रांची/ जमशेदपुरः लोहनगरी जमशेदपुर के ऐतिहासिक कीनन स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी मुकाबले में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओडिशा को 4 विकेट से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया. पहली पारी में पिछड़ने के बावजूद झारखंड की टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए मैच के अंतिम दिन जीत दर्ज की.

रविवार को मैच के अंतिम दिन ओडिशा की दूसरी पारी 226 रन पर सिमट गई. ओडिशा की ओर से कप्तान शुभ्रांशु सेनापति ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए 73 रन बनाए, जबकि गोविंद पोद्दार ने 31 रनों का योगदान दिया. इनके अलावा ओडिशा का कोई भी बल्लेबाज झारखंड के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सका. झारखंड की गेंदबाजी इस पारी में पूरी तरह हावी रही. ऑलराउंडर अनुकूल रॉय ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके, जबकि आदित्य सिंह ने 4 विकेट हासिल कर ओडिशा की पारी को जल्द समेटने में अहम भूमिका निभाई.

ओडिशा से मिले 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी झारखंड की शुरुआत संभली हुई रही. टीम के बल्लेबाजों ने धैर्य के साथ रन बटोरते हुए लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए. शरणदीप सिंह ने 64 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और पारी को स्थिरता दी. वहीं, युवा बल्लेबाज रॉबिन मिंज ने आक्रामक अंदाज में 63 रन बनाकर झारखंड की जीत की नींव मजबूत की. इसके अलावा अनुकूल रॉय ने ऑलराउंड प्रदर्शन जारी रखते हुए बल्लेबाजी में भी 45 रनों का अहम योगदान दिया. अंत में आदित्य सिंह ने नाबाद 22 रन बनाकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया. झारखंड ने 6 विकेट खोकर 249 रन बनाए और 4 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया.