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राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिपः झारखंड की शानदार शुरुआत, चंडीगढ़ को दी शिकस्त

रांचीः पुणे, महाराष्ट्र में 12 से 23 अगस्त 2026 तक आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड की टीम ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में झारखंड ने हॉकी चंडीगढ़ को 6-0 से एकतरफा अंदाज में हराया.

मैच की शुरुआत से ही झारखंड की खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और चंडीगढ़ की टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा. झारखंड की ओर से पुष्पा डांग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल दागे. वहीं एस्थर होरो, सरोज मुंडरी, जमुना कुमारी और संगीता कुमारी ने एक-एक गोल कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

झारखंड की कप्तान रजनी केरकेट्टा ने भी पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन किया. उनके शानदार खेल के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया. हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज प्रसाद ने टीम को जीत की बधाई देते हुए कहा कि चैंपियनशिप के पहले ही मुकाबले में खिलाड़ियों ने जिस तरह का अनुशासन, तालमेल और आक्रामक खेल दिखाया है, वह उत्साह बढ़ाने वाला है. उन्होंने कहा कि टीम ने मजबूत शुरुआत की है और उम्मीद है कि खिलाड़ी आने वाले मुकाबलों में भी इसी आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करेंगी. हॉकी झारखंड की ओर से पूरी टीम को आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं.