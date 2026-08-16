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राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिपः झारखंड की शानदार शुरुआत, चंडीगढ़ को दी शिकस्त

16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने तगड़ी शुरुआत की है.

Jharkhand defeated Chandigarh in 16th Hockey India National Junior Womens Hockey Championship
हॉकी झारखंड की टीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
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रांचीः पुणे, महाराष्ट्र में 12 से 23 अगस्त 2026 तक आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड की टीम ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में झारखंड ने हॉकी चंडीगढ़ को 6-0 से एकतरफा अंदाज में हराया.

मैच की शुरुआत से ही झारखंड की खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और चंडीगढ़ की टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा. झारखंड की ओर से पुष्पा डांग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल दागे. वहीं एस्थर होरो, सरोज मुंडरी, जमुना कुमारी और संगीता कुमारी ने एक-एक गोल कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

झारखंड की कप्तान रजनी केरकेट्टा ने भी पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन किया. उनके शानदार खेल के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया. हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज प्रसाद ने टीम को जीत की बधाई देते हुए कहा कि चैंपियनशिप के पहले ही मुकाबले में खिलाड़ियों ने जिस तरह का अनुशासन, तालमेल और आक्रामक खेल दिखाया है, वह उत्साह बढ़ाने वाला है. उन्होंने कहा कि टीम ने मजबूत शुरुआत की है और उम्मीद है कि खिलाड़ी आने वाले मुकाबलों में भी इसी आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करेंगी. हॉकी झारखंड की ओर से पूरी टीम को आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं.

Jharkhand defeated Chandigarh in 16th Hockey India National Junior Womens Hockey Championship
खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड (ETV Bharat)

झारखंड महिला टीम में गोलकीपर गंगी बरला और सोनाली तिर्की के अलावा सरोज कुमारी, जिरेन सोय, एस्थर होरो, संगीता कुमारी, अनीषा कुल्लू, सलोमी नाग, गुलजन कुमारी, रजनी केरकेट्टा, पुष्पा डांग, अनुप्रिया सोरेंग, रीना कुल्लू, स्वीटी डुंगडुंग, सरोज मुंडरी, सुकरमनी मुंडू, लियोनी हेमरोम और जमुना कुमारी शामिल हैं. टीम के मुख्य कोच विकास पंत, सहायक कोच अभिषेक कुमार, मैनेजर दिव्या डुंगडुंग और फिजियो स्वीटी खातून हैं.

झारखंड टीम की इस शानदार शुरुआत से खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों में उत्साह है. अब टीम की नजर आगामी मुकाबलों में जीत की लय बरकरार रखने पर होगी.

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