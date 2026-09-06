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Asian Games 2026: झारखंड की साइकिलिस्ट सरिता कुमारी का भारतीय टीम में चयन

झारखंड की साइकिलिस्ट सरिता कुमारी का भारतीय टीम में चयन हुआ है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Jharkhand cyclist Sarita Kumari selected for Indian team for Asian Games 2026
झारखंड की साइकिलिस्ट सरिता कुमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 6:13 PM IST

3 Min Read
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रांचीः जापान के नागोया शहर में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले 20वें एशियन गेम्स के लिए भारतीय साइकिलिंग टीम में झारखंड की प्रतिभाशाली साइकिलिस्ट सरिता कुमारी का चयन हुआ है. अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन में सरिता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. उनके चयन से झारखंड के खेल जगत और साइकिलिंग खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है.

झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेंद्र कुमार पाठक ने सरिता कुमारी के चयन पर खुशी जताते हुए कहा कि यह झारखंड के लिए गौरव का क्षण है. उन्होंने कहा, सरिता ने अपनी मेहनत, अनुशासन और लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाई है. एशियन गेम्स जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है. हमें पूरा विश्वास है कि सरिता वहां भी शानदार प्रदर्शन कर देश और झारखंड का नाम रोशन करेंगी.

Jharkhand cyclist Sarita Kumari selected for Indian team for Asian Games 2026
झारखंड की साइकिलिस्ट सरिता कुमारी (ETV Bharat)

साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव मनिंदर पाल सिंह और झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेंद्र कुमार पाठक ने संयुक्त रूप से कहा कि सरिता कुमारी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभिन्न साइकिलिंग प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा साबित की है. उनके निरंतर प्रदर्शन और कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप उन्हें एशियन गेम्स में भारतीय टीम का हिस्सा बनने का अवसर मिला है. संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरिता का चयन झारखंड में साइकिलिंग के बढ़ते स्तर और यहां के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रही पहचान का प्रमाण है. इस उपलब्धि से राज्य के युवा साइकिलिस्टों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.

सरिता कुमारी के भारतीय टीम में चयन पर खेल सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन, राजमहल सांसद विजय हांसदा, पर्यटन निदेशक नमन प्रियेश लकड़ा, झारखंड साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष मधुकांत पाठक, महासचिव शैलेंद्र कुमार पाठक, कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह सहित संघ के उपाध्यक्ष अम्लान कुसुम सिन्हा, सुरजीत कुमार, शिर्डी सिंह, पुष्पा हसन, जितेंद्र महतो, दिलीप गुप्ता, शशिकांत पांडे, दीपक हेंब्रम, रितेश झा, नरेश कुमार, ओम प्रकाश गुप्ता, चंद्र बहादुर सिंह, राजकुमार मेहता, प्रोन्नति रानी सिंह, सतविंदर कौर, तस्लीम खान, अनिता तथा जेएसएसपीएस प्रशिक्षक रामकुमार भट्ट और प्रथम शर्मा ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.

सभी ने उम्मीद जताई कि सरिता कुमारी एशियन गेम्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देश और झारखंड का नाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर गौरवान्वित करेंगी. यह जानकारी झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेंद्र कुमार पाठक ने दी.

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