ETV Bharat / state

दो करोड़ की ठगी में शामिल साइबर अपराधी बंगाल से गिरफ्तार

रांची: सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. खासकर वैसे साइबर अपराधी क्राइम ब्रांच के निशाने पर हैं जो बड़े ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं. इसी कड़ी में सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर दो करोड़ रुपए की ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है.

2.6 करोड़ की ठगी

अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) रांची के साइबर क्राइम थाने में 16 दिसंबर 2025 को एक व्यक्ति के द्वारा नामी वित्तीय फर्जी संस्थाओं के नाम पर नकली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एप्स के जरिए 2.06 करोड रुपए की ठगी को लेकर मामला दर्ज करवाया गया था. इस मामले में सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हासिल हुई है.

साइबर अपराधी अभिषेक बेरा (Etv Bharat)

वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामले की जांच के दौरान और टेक्निकल टीम की मदद से सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर साइबर अपराधी अभिषेक बेरा को गिरफ्तार किया है.

सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने पहले पता लगाया था कि इस ठगी में पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना का रहने वाला अभिषेक बेरा ही प्रमुख साजिश करता है. टेक्निकल सेल के द्वारा सटीक लोकेशन मिलने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की सहायता से अभिषेक को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड और ठगी से संबंधित कागजात बरामद किए गए हैं.

कैसे हुई थी ठगी