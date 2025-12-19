ETV Bharat / state

ताशे की धुन पर थिरके झारखंड के खिलाड़ी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की ऐतिहासिक जीत का JSCA में जश्न

झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ियों ने जेएससीए परिसर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने पर खूब थिरके.

JHARKHAND CRICKETERS CELEBRATION
साथी खिलाड़ियों के साथ डांस करते कप्तान ईशान किशन (Etv Bharat)
रांची: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार जीतकर इतिहास रचने के बाद झारखंड की क्रिकेट टीम में उत्साह चरम पर है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद टीम के कप्तान ईशान किशन समेत कई खिलाड़ी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) परिसर पहुंचे, जहां जीत का जश्न पूरी शान-ओ-शौकत के साथ मनाया गया. ताशे की धुन पर खिलाड़ी और समर्थक झूमते नजर आए, जिससे पूरा परिसर उत्सव के रंग में रंग गया.

जेएससीए परिसर में टीम के पहुंचते ही ढोल-ताशों की गूंज सुनाई देने लगी. खिलाड़ियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया और प्रशंसकों ने तालियों और नारों के साथ टीम का उत्साह बढ़ाया. ताशे की धुन पर खिलाड़ियों का थिरकना इस बात का प्रतीक था कि यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि झारखंड क्रिकेट के संघर्ष और मेहनत की जीत है.

ताशे की धुन पर थिरके क्रिकेट खिलाड़ी (Etv bharat)

झारखंड क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक पल

इस मौके पर कप्तान ईशान किशन ने कहा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतना झारखंड क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है. उन्होंने कहा, 'यह जीत पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का नतीजा है. हर खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है. ताशे की धुन पर आज जो खुशी दिख रही है, वह महीनों की मेहनत का परिणाम है'. उन्होंने कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और जेएससीए प्रबंधन को भी इस सफलता का श्रेय दिया है.

टीम ने दबाव में भी संयम बनाए रखा

टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने भी इस जीत को राज्य के क्रिकेट इतिहास में मील का पत्थर बताया. खिलाड़ियों का कहना था कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम ने दबाव में भी संयम बनाए रखा और हर मुकाबले को एकजुट होकर खेला. बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में संतुलित प्रदर्शन ने टीम को खिताब तक पहुंचाया.

ये जीत युवा क्रिक्रेटरों के लिए प्रेरणा

जेएससीए के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत झारखंड के युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा बनेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले सालों में झारखंड क्रिकेट और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मिली ऐतिहासिक सफलता झारखंड क्रिकेट के स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है.

