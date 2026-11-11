झारखंड की कुमारी पलक का फिर भारतीय टीम में चयन, अंडर-19 टीम में मिली जगह
झारखंड की युवा क्रिकेट खिलाड़ी कुमारी पलक का एक बार फिर से भारतीय टीम में चयन हुआ है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 11, 2026 at 12:15 AM IST
रांचीः झारखंड की युवा महिला क्रिकेटर कुमारी पलक ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. रांची जिला क्रिकेट संघ की अंडर-19 महिला खिलाड़ी पलक का चयन भारतीय अंडर-19 बी महिला टीम में किया गया है.
वह भारत अंडर-19 ए, भारत अंडर-19 बी और नेपाल अंडर-19 टीम के बीच होने वाली आगामी त्रिकोणीय श्रृंखला में खेलेंगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की महिला चयन समिति ने 9 नवंबर 2026 को इस श्रृंखला के लिए दोनों भारतीय टीमों की घोषणा की. इसके बाद झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) ने भी पलक के चयन पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है.
पलक के लिए यह लगातार दूसरी बड़ी उपलब्धि है. इससे पहले श्रीलंका महिला टीम के भारत दौरे के लिए घोषित भारतीय अंडर-19 टीम में भी उनका चयन हुआ था. उस दौरे के लिए उन्हें टी-20 और एकदिवसीय, दोनों प्रारूपों की टीम में जगह मिली थी. लगातार दो बार भारतीय अंडर-19 टीम में चयन से पलक ने झारखंड की महिला क्रिकेट में अपनी मजबूत पहचान बनाई है.
रांची जिला क्रिकेट संघ की खिलाड़ी पलक का भारतीय टीम तक पहुंचना राज्य के क्रिकेट जगत के लिए खास उपलब्धि है. उनके चयन से परिवार, कोच और स्थानीय क्रिकेट से जुड़े लोगों में खुशी है. सीमित संसाधनों के बीच अभ्यास और लगातार मेहनत के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक अपनी जगह बनाई है.
JSCA ने अपने संदेश में पलक को बधाई देते हुए कहा कि उनका चयन मेहनत, समर्पण और खेल के प्रति जुनून का परिणाम है. संघ ने आगामी त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वह अपने प्रदर्शन से झारखंड का नाम रोशन करेंगी.
पलक की लगातार सफलता राज्य की उभरती महिला क्रिकेटरों के लिए भी उत्साह बढ़ाने वाली है. अब त्रिकोणीय श्रृंखला में उनके प्रदर्शन पर झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों की नजर रहेगी.
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