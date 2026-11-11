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झारखंड की कुमारी पलक का फिर भारतीय टीम में चयन, अंडर-19 टीम में मिली जगह

झारखंड की युवा क्रिकेट खिलाड़ी कुमारी पलक ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड की युवा महिला क्रिकेटर कुमारी पलक ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. रांची जिला क्रिकेट संघ की अंडर-19 महिला खिलाड़ी पलक का चयन भारतीय अंडर-19 बी महिला टीम में किया गया है.

वह भारत अंडर-19 ए, भारत अंडर-19 बी और नेपाल अंडर-19 टीम के बीच होने वाली आगामी त्रिकोणीय श्रृंखला में खेलेंगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की महिला चयन समिति ने 9 नवंबर 2026 को इस श्रृंखला के लिए दोनों भारतीय टीमों की घोषणा की. इसके बाद झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) ने भी पलक के चयन पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है.