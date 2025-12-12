ETV Bharat / state

झारखंड ने पंजाब को 6 विकेट से हराया, पुणे के डीवाई पटेल स्टेडियम में हुआ रोचक मुकाबला

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग मुकाबले में झारखंड क्रिकेट टीम ने पंजाब को हराया है.

Jharkhand cricket team wins in Syed Mushtaq Ali Trophy Super League match
अवार्ड लेते झारखंड क्रिकेट टीम के प्लेयर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 12, 2025 at 7:29 PM IST

रांची/पुणेः महाराष्ट्र में पुणे के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग मुकाबले में झारखंड ने पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने सलिल अरोड़ा 125 रन शतक के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 235 रन बनाए. सुशांत मिश्रा और बाल कृष्णा को 2-2 विकेट प्राप्त हुआ.

जवाबी पारी खेलने उतरी झारखंड की टीम ने 18.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 237 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया. झारखंड की ओर से कुमार कुशाग्र 86 रन बनाकर नाबाद रहे. जबकि ईशान किशन ने 47 की तूफानी पारी खेली. वहीं पंकज कुमार 39 और अनुकूल रॉय ने 37 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया. वहीं गेंदबाजी में संवीर सिंह और रमनदीप ने 1-1 विकेट चटकाए.

इससे पहले पिछले रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ग्राउंड ‘ए’ में खेले गये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की टीम ने राजस्थान को 36 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार सातवीं जीत दर्ज की थी. इस जीत के साथ झारखंड की टीम ने ग्रुप में पहला स्थान हासिल करते हुए अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर लिया था.

उस मैच में कप्तान कुमार कुशाग्र ने 37 गेंदों पर 55 रनों की आक्रामक पारी खेली थी. विराट सिंह ने मात्र 36 गेंदों पर 69 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. टीम के युवा खिलाड़ी रॉबिन मिंज ने 27 गेंदों पर 58 रन बटोरकर विपक्षी गेंदबाजों की लय तोड़ दी. तीनों बल्लेबाजों की शानदार पारी दम पर झारखंड ने 215 रन का मजबूत लक्ष्य खड़ा किया. जवाब में राजस्थान की टीम 19.2 ओवर में 179 रन पर ऑल आउट हो गई. लगातार जीत के सिलसिले ने टीम का आत्मविश्वास और बढ़ा है.

