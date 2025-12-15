ETV Bharat / state

झारखंड ने चंडीगढ़ को 6 विकेट से हराया, विमेंस अंडर-19 वनडे ट्रॉफी में लगातार दूसरी जीत

विमेंस अंडर-19 वनडे ट्रॉफी में झारखंड क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है.

Jharkhand cricket team stellar performance in Womens Under 19 One Day Trophy
झारखंड अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम व अन्य सदस्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 15, 2025 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः उत्तर प्रदेश के लखनऊ के स्पोर्ट्स गैलेक्सी क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित विमेंस अंडर-19 वनडे ट्रॉफी में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ को 6 विकेट से पराजित कर दिया. इस जीत के साथ झारखंड ने टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की और अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है.

मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चंडीगढ़ की टीम 49 ओवरों में 168 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. चंडीगढ़ की ओर से तईसा मनचंदा ने जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए 79 रनों की अहम पारी खेली, जबकि आहान वेद ने 25 रन का योगदान दिया. इन दोनों के अलावा अन्य बल्लेबाज झारखंड के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके.

झारखंड की गेंदबाजी इस मुकाबले में बेहद अनुशासित और प्रभावशाली रही. भूमिका और वृष्टि ने शानदार लाइन-लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट अपने नाम किए. वहीं नेहा और लक्ष्मी ने भी महत्वपूर्ण मौकों पर सफलता हासिल करते हुए 2-2 विकेट चटकाए. झारखंड के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर चंडीगढ़ को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया.

169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी झारखंड की टीम ने संयमित शुरुआत की. शुरुआती झटकों के बावजूद टीम ने मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी. गुरलीन कौर ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 81 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी पारी में धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला. वहीं प्रियंका लूथरा ने 23 रनों की उपयोगी पारी खेलकर गुरलीन का अच्छा साथ निभाया.

चंडीगढ़ की ओर से तरुणिका ने गेंदबाजी में संघर्ष दिखाते हुए 2 विकेट हासिल किए, लेकिन अन्य गेंदबाज झारखंड की बल्लेबाजों पर ज्यादा दबाव नहीं बना सके. झारखंड की टीम ने 41.5 ओवरों में 4 विकेट खोकर 171 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया और मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया.

इस जीत के साथ झारखंड विमेंस अंडर-19 टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है. लगातार दूसरी जीत से टीम का मनोबल ऊंचा है और आने वाले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी जगी है. गेंदबाजों और बल्लेबाजों के संतुलित प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि झारखंड की टीम टूर्नामेंट में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रही है.

इसे भी पढे़ं- झारखंड ने पंजाब को 6 विकेट से हराया, पुणे के डीवाई पटेल स्टेडियम में हुआ रोचक मुकाबला

इसे भी पढ़ें- हजारीबाग में कूच बिहार ट्रॉफीः झारखंड-केरल के बीच मुकाबला, मैच को लेकर दर्शकों में दिखा उत्साह

इसे भी पढे़ं- झारखंड ने तमिलनाडु को 28 रन से हराया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दर्ज की लगातार छठी जीत

TAGGED:

SPORTS NEWS JHARKHAND
WOMENS UNDER 19 ONE DAY TROPHY
JHARKHAND CRICKET TEAM
अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट
WOMAN CRICKET MATCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.