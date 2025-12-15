ETV Bharat / state

झारखंड ने चंडीगढ़ को 6 विकेट से हराया, विमेंस अंडर-19 वनडे ट्रॉफी में लगातार दूसरी जीत

रांचीः उत्तर प्रदेश के लखनऊ के स्पोर्ट्स गैलेक्सी क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित विमेंस अंडर-19 वनडे ट्रॉफी में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ को 6 विकेट से पराजित कर दिया. इस जीत के साथ झारखंड ने टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की और अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है.

मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चंडीगढ़ की टीम 49 ओवरों में 168 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. चंडीगढ़ की ओर से तईसा मनचंदा ने जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए 79 रनों की अहम पारी खेली, जबकि आहान वेद ने 25 रन का योगदान दिया. इन दोनों के अलावा अन्य बल्लेबाज झारखंड के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके.

झारखंड की गेंदबाजी इस मुकाबले में बेहद अनुशासित और प्रभावशाली रही. भूमिका और वृष्टि ने शानदार लाइन-लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट अपने नाम किए. वहीं नेहा और लक्ष्मी ने भी महत्वपूर्ण मौकों पर सफलता हासिल करते हुए 2-2 विकेट चटकाए. झारखंड के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर चंडीगढ़ को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया.

169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी झारखंड की टीम ने संयमित शुरुआत की. शुरुआती झटकों के बावजूद टीम ने मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी. गुरलीन कौर ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 81 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी पारी में धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला. वहीं प्रियंका लूथरा ने 23 रनों की उपयोगी पारी खेलकर गुरलीन का अच्छा साथ निभाया.

चंडीगढ़ की ओर से तरुणिका ने गेंदबाजी में संघर्ष दिखाते हुए 2 विकेट हासिल किए, लेकिन अन्य गेंदबाज झारखंड की बल्लेबाजों पर ज्यादा दबाव नहीं बना सके. झारखंड की टीम ने 41.5 ओवरों में 4 विकेट खोकर 171 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया और मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया.