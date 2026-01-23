ETV Bharat / state

रणजी ट्रॉफी में झारखंड का दबदबा, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में भी विशाल स्कोर की ओर

झारखंड क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी और कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में पहला दिन अच्छा प्रदर्शन किया है.

JHARKHAND STATE CRICKET BOARD
झारखंड टीम के क्रिकेटर्स (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 23, 2026 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड क्रिकेट टीम ने घरेलू क्रिकेट में अपनी मजबूती का शानदार प्रदर्शन करते हुए रणजी ट्रॉफी और कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी दोनों मुकाबलों में विपक्षी टीमों पर दबाव बना दिया है. भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में खेले जा रहे उत्तर प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में झारखंड ने दूसरे दिन अपनी पहली पारी 561 रन पर 6 विकेट खोकर घोषित कर दी.


झारखंड के बल्लेबाजों ने उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों के सामने बेहतरीन संयम और आक्रामकता का संतुलन दिखाया. टीम के लिए शरणदीप सिंह ने 139 रन की शानदार शतकीय पारी खेली. युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र ने 102 रन, जबकि शिखर मोहन 78 और आर्यमन सेन ने 75 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया. इसके अलावा कप्तान विराट सिंह ने अर्धशतक जड़ा है. निचले क्रम में रॉबिन मिंज नाबाद 62 रन और अनुकूल रॉय के 43 रन से स्कोर को और विशाल बना दिया.

झारखंड टीम ने यूपी के 32 रन पर झटके 3 विकेट

उत्तर प्रदेश की ओर से कुणाल यादव और शिवम शर्मा को दो-दो विकेट मिले, लेकिन वे झारखंड की रन गति पर लगाम नहीं लगा सके. जवाब में उत्तर प्रदेश की टीम दूसरे दिन के अंत तक 32 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी है. यूपी की तरफ से अभिषेक गोस्वामी 14 और शिवम शर्मा 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं. झारखंड के गेंदबाजों में जतिन पांडे ने दो विकेट, जबकि साहिल राज ने एक विकेट झटककर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है.

बोकारो में मेघालय के खिलाफ बनाया 4 विकेट पर 388 रन

वहीं दूसरी ओर, बोकारो के बीएसएल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मुकाबले में झारखंड ने मेघालय के खिलाफ पहले ही दिन बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है. पहले दिन का खेल समाप्त होने तक झारखंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 388 रन बना लिए हैं. टीम के कप्तान राजनदीप सिंह ने नाबाद 201 रन की जबरदस्त दोहरी शतकीय पारी खेली है, जबकि नकुल यादव ने 113 रन बनाकर कप्तान का भरपूर साथ दिया है. मेघालय की ओर से संतोष ने दो विकेट हासिल किए.


ये भी पढ़ें: सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2025 जीत कर लौटी झारखंड टीम, रांची एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत

ताशे की धुन पर थिरके झारखंड के खिलाड़ी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की ऐतिहासिक जीत का JSCA में जश्न

सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी का देवघर में स्वागत, डीसी ने कहा- अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के लिए जमीन किए जाएंगे चिन्हित

TAGGED:

JHARKHAND CRICKET
RANJI TROPHY MATCH
झारखंड क्रिकेट टीम
झाखखंड क्रिकेट बोर्ड
JHARKHAND STATE CRICKET BOARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.