झारखंड ने तमिलनाडु को 28 रन से हराया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दर्ज की लगातार छठी जीत
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की क्रिकेट टीम का जलवा बरकरार है.
Published : December 6, 2025 at 8:05 PM IST
रांचीः अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ग्राउंड-बी में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड ने शनिवार को तमिलनाडु को 28 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार छठी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ झारखंड की टीम ने न सिर्फ अपने शानदार फॉर्म को जारी रखा, बल्कि ग्रुप में शीर्ष स्थान की दावेदारी भी मजबूत कर ली.
मैच की शुरुआत झारखंड की बल्लेबाजी से हुई. टीम ने निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट खोकर विशाल 207 रन का स्कोर खड़ा किया. ओपनर कुमार कुशाग्र ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए नाबाद 84 रन की बेहतरीन पारी खेली. उन्होंने 48 गेंदों की अपनी पारी में 5 चौके और 5 छक्के जड़े.
उनके साथ बल्लेबाजी करते हुए कप्तान विराट सिंह भी दमदार फॉर्म में दिखे. विराट ने 39 गेंदों पर 72 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे. दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने झारखंड को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया. अंत में अनुकूल रॉय ने तेजी से खेलते हुए नाबाद 25 रन जोड़े, जिससे टीम का स्कोर 200 के पार पहुंच गया.
तमिलनाडु की ओर से गेंदबाजी में टी नटराजन और गुर्जपनीत सिंह को एक-एक विकेट हासिल हुआ. लेकिन झारखंड के बल्लेबाजों के सामने तमिलनाडु के गेंदबाज बेअसर साबित हुए. इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तमिलनाडु की टीम ने शुरुआत तो संभली हुई की, लेकिन टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही.
तमिलनाडु की ओर से सबसे ज्यादा रन साई सुदर्शन ने बनाए. उन्होंने 64 रन की शानदार पारी खेली और टीम को मैच में बनाए रखने की कोशिश की. इसके अलावा तुषार रहेजा ने 27 रन और शिवम सिंह ने 23 रन का योगदान दिया, लेकिन बाकी बल्लेबाज बड़े स्कोर करने में असफल रहे.
झारखंड की गेंदबाजी भी उतनी ही प्रभावी रही। सुशांत मिश्रा और बालकृष्णा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-2 विकेट चटकाए. उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर तमिलनाडु के बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा और मैच को झारखंड की ओर मोड़ने में अहम भूमिका निभाई. अंत में तमिलनाडु की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 179 रन ही बना सकी और झारखंड ने 28 रन से मुकाबला जीत लिया.
कुमार कुशाग्र को उनकी विस्फोटक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. यह जीत झारखंड के लिए मनोबल बढ़ाने वाली साबित हुई है, क्योंकि टीम लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट के अगले चरण की मजबूत दावेदार बन चुकी है.
