केरलम में चुनावी मोर्चे पर लेफ्ट को झटका, बंगाल में बहादुरी से लेफ्ट ने लड़ा चुनाव- प्रकाश विप्लव

केरलम में चुनावी मोर्चे पर लेफ्ट को झटका, बंगाल में बहादुरी से लेफ्ट ने लड़ा चुनाव- प्रकाश विप्लव
रांची में सीपीएम नेता ने केरलम में एलडीएफ और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी.
Published : May 4, 2026 at 6:20 PM IST
रांची: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान को लेकर नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो चुका है. इसी कड़ी में झारखंड में वामदल के नेता भी लेफ्ट के प्रदर्शन पर अपनी बात रखी है.
केरलम में एलडीएफ की करारी हार और पश्चिम बंगाल में भी लेफ्ट के लचर प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड सीपीएम के झारखंड राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि पांच राज्यों के जो रुझान/नतीजे आ रहे हैं वह चुनावी मोर्चे पर तो लेफ्ट के लिए बड़ा झटका है.
केरलम में तो वाम गठबंधन की सरकार पिछले 10 वर्षों से थी. वहां की चुनावी परंपरा रही है कि एक बार LDF तो एक बार UDF की सरकार बनती रही है. पिछली बार यह परंपरा केरल की जनता ने तोड़ा था और कोविड क समय LDF की सरकार द्वारा किये गए कार्यों और एक्सट्रीम गरीबी को हटाने में अच्छा काम किया. इस वजह से दूसरी बार भी केरलम में LDF की सरकार बनी.
सीपीएम झारखंड के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है पार्टी उसे स्वीकार करती है. हमारा केंद्रीय नेतृत्व चुनावी नतीजों की समीक्षा करेगा. जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है तो वहां हमलोग चुनाव बहुत बहादुरी से लड़े. वहां पर मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच हो गया था.
प्रकाश विप्लव ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया. इसके अलावा जिस तरीके से वहां वोटर्स को मतदान करने से रोका गया. साथ ही जिस तरह से चुनाव आयोग की निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए थी, वह नहीं रही.
प्रकाश विप्लव ने कहा कि जहां तक बंगाल में लेफ्ट की बात है तो वहां पर हम शून्य थे इस बार हमारी कुछ सीटें आ रही हैं. बंगाल में हम बीजेपी के मुकाबले में बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हम ही आने वाले दिनों में संघर्ष करेंगे. चुनाव आते-जाते रहते हैं वहां दलों को कम्युनिस्ट पार्टियों को चुनावी मोर्चे पर असफलता हाथ लगी है. आज भी जनता के मुद्दे बरकरार हैं, जनता और परेशानियां झेलेंगी लेकिन उनके पक्ष में हम खड़े रहेंगे और संघर्ष जारी रखेंगे.
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