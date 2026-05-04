ETV Bharat / state

केरलम में चुनावी मोर्चे पर लेफ्ट को झटका, बंगाल में बहादुरी से लेफ्ट ने लड़ा चुनाव- प्रकाश विप्लव

रांची: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान को लेकर नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो चुका है. इसी कड़ी में झारखंड में वामदल के नेता भी लेफ्ट के प्रदर्शन पर अपनी बात रखी है.

केरलम में एलडीएफ की करारी हार और पश्चिम बंगाल में भी लेफ्ट के लचर प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड सीपीएम के झारखंड राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि पांच राज्यों के जो रुझान/नतीजे आ रहे हैं वह चुनावी मोर्चे पर तो लेफ्ट के लिए बड़ा झटका है.

केरलम में तो वाम गठबंधन की सरकार पिछले 10 वर्षों से थी. वहां की चुनावी परंपरा रही है कि एक बार LDF तो एक बार UDF की सरकार बनती रही है. पिछली बार यह परंपरा केरल की जनता ने तोड़ा था और कोविड क समय LDF की सरकार द्वारा किये गए कार्यों और एक्सट्रीम गरीबी को हटाने में अच्छा काम किया. इस वजह से दूसरी बार भी केरलम में LDF की सरकार बनी.

सीपीएम झारखंड के राज्य सचिव का बयान (ETV Bharat)

सीपीएम झारखंड के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है पार्टी उसे स्वीकार करती है. हमारा केंद्रीय नेतृत्व चुनावी नतीजों की समीक्षा करेगा. जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है तो वहां हमलोग चुनाव बहुत बहादुरी से लड़े. वहां पर मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच हो गया था.