खनिज व खनन संशोधन विधेयक-2026 का भाकपा माले ने किया विरोध, 16-17 अगस्त को प्रतिवाद दिवस मनाने का ऐलान
खनिज और खनन संशोधन विधेयक 2026 का झारखंड में विरोध शुरू हो गया है. भाकपा माले ने प्रतिवाद दिवस मनाने का ऐलान किया है.
Published : August 14, 2026 at 4:33 PM IST
रांची:भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने आज संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लोकसभा से पास कराए गए "खनिज और खनन संशोधन (विकास एवं विनियमन) विधेयक-2026" को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती है तो झारखंड से खनिजों का ट्रांसपोर्टेशन ठप कर दिया जाएगा.
रांची के स्थित सीपीआई माले के झारखंड प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाकपा माले के प्रदेश सचिव मनोज भक्त ने कहा कि मोदी सरकार ने खनिज और खनन संशोधन (विकास एवं विनियमन) विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया है. यह विधेयक झारखंड जैसे खान खनिज बहुतायत वाले राज्य के हितों पर घातक आर्थिक प्रहार है. यह झारखंड को संघीय अधिकारों से वंचित करने का हथकंडा है. इस विधेयक में झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के प्रति मोदी सरकार का सरासर विद्वेष दिखाई पड़ता है. मोदी सरकार इस विधेयक को तुरंत वापस लें अन्यथा झारखंड की जनता राज्य से खनिज ढुलाई को पूरी तरह ठप कर देगी.
झारखंड के सभी केंद्रीय मंत्री और सांसद जवाब दें-मनोज भक्त
सीपीआई माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि इस विधेयक के खिलाफ भाकपा माले तमाम झारखंड और लोकतांत्रिक शक्तियों से बिना समय गंवाए संयुक्त आंदोलन शुरू करने की अपील करता है. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं और मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को यह जवाब देना चाहिए कि झारखंड के साथ यह नाइंसाफी कैसे और क्यों हुई? सीपीआई माले के राज्य सचिव मनोज भक्त में कहा कि 16-17 अगस्त को सीपीआई माले इस अन्यायपूर्ण विधेयक के खिलाफ राज्यभर में "प्रतिवाद दिवस" मनाएगा.
केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना
संवाददाता सम्मेलन के दौरान मनोज भक्त ने कहा कि आप सभी इस बात से भी अवगत होंगे कि खनन कर, खनिज कर में न्यायपूर्ण भागीदारी और खनन में प्रयुक्त भूमि पर कर लगाने के अधिकार के लिए झारखंड समेत अन्य खनिज उत्पादक राज्य सुप्रीम कोर्ट में कानूनी संघर्ष कर रहे थे और 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुकूल निर्णय भी दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ अपील की. राज्य के अधिकारों के विस्तार की बात तो दूर अब मोदी सरकार राज्य के अधिकारों में कटौती करने और झारखंड को आर्थिक और सामाजिक रूप से पंगु करने के लिए इस विधेयक को पारित करवा चुकी है.
"झारखंड को आर्थिक रूप से नुकसान होगा"
भाकपा माले के वरिष्ठ नेता मनोज भक्त ने यह भी कहा कि मौजूदा विधेयक झारखंड के लिए पूर्णतया विद्वेषपूर्ण है. यह झारखंड को उसके प्रमुख राजस्व स्रोत से वंचित कर देगा. इससे सामाजिक, आर्थिक और जन कल्याण कार्यक्रमों को बड़ा धक्का लगेगा और आदिवासी, दलित तथा पिछड़े तबकों पर घातक प्रभाव पड़ेगा. माले नेता ने कहा कि इस विधेयक से झारखंड को आर्थिक नुकसान होगा, जिसका असर मईंया सम्मान योजना जैसे महिला सशक्तीकरण की योजना पर भी पड़ेगा. शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर इस विधेयक का क्रियान्वयन मारक असर डालेगा.
मोदी सरकार ने झारखंड के मर्यादित अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है और झारखंडियों को इसका उचित उत्तर देना ही पड़ेगा. हम झारखंड से चुने गए तमाम जन प्रतिनिधियों से उम्मीद करेंगे कि वे इस विधेयक के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें. इस मामले में चुप्पी का मतलब झारखंडी जनता के साथ गद्दारी होगी.
संयुक्त आंदोलन का किया आह्वान
सीपीआई माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दल और झारखंड के हितों के लिए लड़नेवाले संगठन व व्यक्ति मिलकर बिना समय गंवाए संयुक्त आंदोलन की घोषणा करें. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकपा माले राज्य सचिव मनोज भक्त के साथ राज्य के स्थायी कमेटी सदस्य मोहन दत्ता भी मौजूद थे.
ये भी पढ़ें-
'झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा', मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की केंद्र सरकार को चेतावनी
MMDR संशोधन बिल 2026: झारखंड के खनिज राजस्व पर संकट? हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप का किया आग्रह
MMDR संशोधन से झारखंड के 11 हजार करोड़ के राजस्व पर संकट, सीएम ने पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लिखा पत्र