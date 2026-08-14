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खनिज व खनन संशोधन विधेयक-2026 का भाकपा माले ने किया विरोध, 16-17 अगस्त को प्रतिवाद दिवस मनाने का ऐलान

सीपीआई माले के राज्य सचिव मनोज भक्त और राज्य के स्थायी कमेटी सदस्य मोहन दत्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने आज संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लोकसभा से पास कराए गए "खनिज और खनन संशोधन (विकास एवं विनियमन) विधेयक-2026" को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती है तो झारखंड से खनिजों का ट्रांसपोर्टेशन ठप कर दिया जाएगा.

रांची के स्थित सीपीआई माले के झारखंड प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाकपा माले के प्रदेश सचिव मनोज भक्त ने कहा कि मोदी सरकार ने खनिज और खनन संशोधन (विकास एवं विनियमन) विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया है. यह विधेयक झारखंड जैसे खान खनिज बहुतायत वाले राज्य के हितों पर घातक आर्थिक प्रहार है. यह झारखंड को संघीय अधिकारों से वंचित करने का हथकंडा है. इस विधेयक में झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के प्रति मोदी सरकार का सरासर विद्वेष दिखाई पड़ता है. मोदी सरकार इस विधेयक को तुरंत वापस लें अन्यथा झारखंड की जनता राज्य से खनिज ढुलाई को पूरी तरह ठप कर देगी.

सीपीआई माले के राज्य सचिव मनोज भक्त का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड के सभी केंद्रीय मंत्री और सांसद जवाब दें-मनोज भक्त

सीपीआई माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि इस विधेयक के खिलाफ भाकपा माले तमाम झारखंड और लोकतांत्रिक शक्तियों से बिना समय गंवाए संयुक्त आंदोलन शुरू करने की अपील करता है. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं और मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को यह जवाब देना चाहिए कि झारखंड के साथ यह नाइंसाफी कैसे और क्यों हुई? सीपीआई माले के राज्य सचिव मनोज भक्त में कहा कि 16-17 अगस्त को सीपीआई माले इस अन्यायपूर्ण विधेयक के खिलाफ राज्यभर में "प्रतिवाद दिवस" मनाएगा.

केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना

संवाददाता सम्मेलन के दौरान मनोज भक्त ने कहा कि आप सभी इस बात से भी अवगत होंगे कि खनन कर, खनिज कर में न्यायपूर्ण भागीदारी और खनन में प्रयुक्त भूमि पर कर लगाने के अधिकार के लिए झारखंड समेत अन्य खनिज उत्पादक राज्य सुप्रीम कोर्ट में कानूनी संघर्ष कर रहे थे और 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुकूल निर्णय भी दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ अपील की. राज्य के अधिकारों के विस्तार की बात तो दूर अब मोदी सरकार राज्य के अधिकारों में कटौती करने और झारखंड को आर्थिक और सामाजिक रूप से पंगु करने के लिए इस विधेयक को पारित करवा चुकी है.

"झारखंड को आर्थिक रूप से नुकसान होगा"