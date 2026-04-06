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झारखंड सीपीआई और सीपीएम की CM को सलाह! कहा- सूचना आयोग का न करें राजनीतिकरण

झारखंड सीपीआई और सीपीएम ने मुख्यमंत्री को सलाह दी है.

Jharkhand State Information Commission
झारखंड राज्य सूचना आयोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 9:14 PM IST

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रांची: झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य में सूचना आयोग को क्रियाशील बनाने और आयोग के सभी खाली पदों को भरने के लिए शुरू हुई प्रक्रिया का स्वागत किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक खास सलाह दी गई है.

मुख्यमंत्री को सलाह!

सीपीआई के झारखंड प्रदेश सचिव कॉमरेड महेंद्र पाठक और सीपीएम के राज्य सचिव कॉमरेड प्रकाश विप्लब ने एक संयुक्त पत्र जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सूचना आयोग का राजनीतिकरण नहीं करने और सूचना आयुक्त के पदों को किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं-कार्यकर्ताओं से भरने की जगह आरटीआई के जानकार व्यक्ति से भरने की मांग की है.

सीपीआई प्रदेश सचिव कॉमरेड महेन्द्र पाठक ने कहा कि कई संवाद माध्यमों से मिली जानकारी के अनुसार, सूचना आयुक्तों के लिए जो नाम राज्य सरकार ने चयन कर लोकभवन (पूर्व में राजभवन) को स्वीकृति के लिए भेजा है. उनमें अधिसंख्य नाम सीधे न सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों के हैं. राज्य सरकार का यह कदम उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का भी उल्लंघन करता है.

सूचना आयोग के निष्क्रिय रहने की वजह से कई जगहों पर परेशानी

महेंद्र पाठक ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में जहां केंद्र सरकार के संरक्षण में बड़े पैमाने पर कोल ब्लाकों के नीलामी के बाद कार्पोरेट घरानों द्वारा खनन के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है, जिसके चलते विस्थापन की प्रक्रिया तेज हो रही है. सूचना आयोग के निष्क्रिय रहने के कारण जमीन अधिग्रहण से संबधी सूचनाएं रैयतों, जनसंगठनों और राजनीतिक दलों को मिलने में देर होने के कारण कंपनियों द्वारा रैयतों के अधिकारों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से जमीन की लूट की जाती है.

पात्रता के आधार पर ही सूचना आयुक्तों का चयन

सीपीएम के राज्य सचिव कॉमरेड प्रकाश विप्लब ने कहा कि वामदल राज्य सरकार से मांग करता हैं कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 में उल्लेखित पात्रता के आधार पर ही सूचना आयुक्तों का चयन किया जाए और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को सूचना आयोग के सदस्य के रूप में नामित किए जाने की अनुशंसा यदि की गई है तो वह वापस ली जाए. इस संबंध में सीपीएम और सीपीआई की ओर से एक संयुक्त प्रेस रिलीज भी जारी की गई है.

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