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भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्तः केशव महतो कमलेश

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेतागण ( ईटीवी भारत )

रांची: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और भाजपा के खिलाफ सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है. देशभर के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस और उसकी अग्रणी विभाग के नेता-कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि रांची में धरना-प्रदर्शन और सीईसी, पीएम और गृहमंत्री का पुतला फूंकने का कार्यक्रम राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष होगा.