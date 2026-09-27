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भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्तः केशव महतो कमलेश

कांग्रेस 28 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन कर मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का पुतला दहन करेगी. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेतागण (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 7:20 PM IST

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रांची: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और भाजपा के खिलाफ सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है. देशभर के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस और उसकी अग्रणी विभाग के नेता-कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि रांची में धरना-प्रदर्शन और सीईसी, पीएम और गृहमंत्री का पुतला फूंकने का कार्यक्रम राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष होगा.

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि भारत के चुनाव आयुक्त केंद्र सरकार और बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश की जनता वोट के अधिकार की रक्षा और वोट की चोरी के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगी. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर रूप से चिंतित है. मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है और इसमें किसी भी प्रकार की मनमानी और अपारदर्शिता अथवा पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित होने की आशंका लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है.

जानकारी देते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक (ईटीवी भारत)

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 28 सितंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से राज्यव्यापी आंदोलन करेगी. प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए जहां झारखंड के प्रभारी ने आज सुबह राज्य के सभी जिलाध्यक्षों के साथ ऑनलाइन बैठक की, वहीं एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसी को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों से बात कर आन्दोलन की तैयारियों की समीक्षा की है. निर्वाचन आयोग की संस्थागत जवाबदेही और निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों का जवाब जनता को स्पष्ट रूप से मिलना चाहिए.

SIR के नाम पर मतदाताओं के नाम हटाए गए- प्रदीप यादव

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने निर्वाचन आयोग और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए. कहा 1950 में देश को संविधान और इसके बाद नागरिकों को मत का अधिकार मिला. लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि वोट के अधिकार को जबरन छीनने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा निर्वाचन आयोग के माध्यम से मतदाताओं के नाम काटने के लिए अलग-अलग हथकंडे अपना रही है. जिसका खास असर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं पर पड़ रहा है.

प्रदीप यादव ने यह भी कहा कि नए मतदाताओं के लिए फार्म-6 की प्रक्रिया में बदलाव कर पूरी प्रक्रिया को जटिल बनाया गया है, ताकि नए मतदाता इससे जुड़ न सकें. एसआईआर के दौरान मांगे जा रहे मैट्रिक का प्रमाण पत्र और जैक से उसका सत्यापन कराने की बात राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की, जो काफी गंभीर है. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के निर्वाचन पदाधिकारी अपने आका को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक देश भर में तेरह करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, जिससे पूरा देश आक्रोशित है.

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