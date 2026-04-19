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2023 में संसद से पास नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नोटिफिकेशन तीन साल बाद क्यों: केशव महतो कमलेश

प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदीप यादव, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:लोकसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सहित तीन संशोधन विधेयक गिर जाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक-दूसरे को महिला विरोधी बताने की राजनीति शुरू हो गई है. शनिवार की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का विरोध करनेवाली कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसे राजनीतिक दलों को महिला विरोधी करार दिया था तो अब कांग्रेस भी इस मुद्दे पर मुखर हो गई है.

इस क्रम में आज रविवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो, ओबीसी विभाग के चेयरमैन अभिलाष साहू, मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी, मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, सह कार्यालय प्रभारी राजन कुमार ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नहीं, बल्कि भाजपा का चरित्र महिला विरोधी रहा है.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदीप यादव और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कल सोमवार को सभी प्रमंडलों में कार्यक्रम और संवाददाता सम्मेलन के जरिए जनता को अवगत कराएंगे कि कैसे 2023 में संसद से सर्वसम्मति से पास महिला आरक्षण कानून को लागू नहीं होने दिया गया और अब महिलाओं के साथ-साथ ओबीसी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए जातीय जनगणना से पहले ही 2011 की जनगणना के अनुसार ही केंद्र सरकार आरक्षण का प्रावधान करना चाहती थी.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सवालिया लहजे में कहा कि विपक्ष से सलाह किए बिना इतनी जल्दी में ये बदलाव लाने की क्या जरूरत थी? खासकर तब, जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया चल रही है और नेता कैंपेन में व्यस्त हैं. उन्होंने कहा कि महिला रिजर्वेशन बिल 2023 में ही पास हो चुका था तो तीन साल बाद रात में नोटिफिकेशन क्यों लाया गया और अब वे कह रहे हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है. केशव महतो कमलेश ने कहा कि पहले जनगणना होनी चाहिए थी, उसके बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए था और उसके बाद ही महिला रिजर्वेशन होना चाहिए था. जिसमें ओबीसी की भी भागीदारी सुनिश्चित होती.

बीजेपी ने महिला आरक्षण के नाम पर ड्रामा किया-प्रदीप यादव

वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि बीजेपी ने महिला रिजर्वेशन के नाम पर ड्रामा किया और अपने राजनीतिक फायदा साधने की कोशिश की. जब 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल सर्वसम्मति से पास हो गया था तो इस बिल में संशोधन की क्या जरूरत थी. प्रदीप यादव ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन लाने की कोशिश अचानक से इसलिए की गई क्योंकि इनका मकसद सिर्फ डिलिमिटेशन करना था. जब जनगणना होगी तो डेटा सामने आएगा और तब ST, SC और OBC की महिलाएं दबाव बढ़ाएंगी, इसलिए उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की.

प्रदीप यादव ने कहा कि आजादी के बाद से ही हमने महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए हैं. USA ने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार एक सदी बाद दिया, जबकि हमने आजादी के समय ही दे दिया था. हमने हमेशा रिजर्वेशन का सपोर्ट किया है और आज भी हम मांग करते हैं कि पार्लियामेंट में आज की 543 सीटों के हिसाब से 33 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए.

"भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए परिसीमन करना चाहती थी"

प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा के नेता, पीएम और अन्य लोग सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए डिलिमिटेशन करना चाहते थे. इंडिया ब्लॉक के सभी लीडर्स को बधाई देते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में BJP की हार पक्की करने के लिए सभी एकजुट हुए.

प्रदीप यादव ने कहा कि हमारे पास पांच महिला नेशनल प्रेसिडेंट थीं, हमने 2010 में भी पास करने की कोशिश की थी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया था और आज भी हम महिला रिजर्वेशन के लिए खड़े हैं, लेकिन BJP सभी को गुमराह कर रही है.