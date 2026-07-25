केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद रांची का हालः झारखंड कांग्रेस का विजय जुलूस, आइसा ने मनाया जश्न
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद रांची में अलग अलग पार्टी और संगठनों द्वारा इसका जश्न मनाया गया.
Published : July 25, 2026 at 9:00 PM IST
रांची: कांग्रेस का राजधानी बापू वाटिका के पास सत्याग्रह के बाद कैंडल मार्च का कार्यक्रम घोषित था. इसके बाद जैसे ही यह खबर आई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम नरेंद्र मोदी को इस्तीफा सौंप दिया है. इस खबर के बाद छात्र संगठनों से जुड़े छात्र-छात्राओं के साथ कांग्रेस, राजद, झामुमो से जुड़े नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गयी.
इससे पहले NEET पेपर लीक मामले में सीजेपी और अन्य छात्रों का जंतर-मंतर चल रहे आंदोलन और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी थी. झारखंड की राजधानी रांची में भी कांग्रेस, वाम दलों से जुड़े छात्र संगठनों के कई कार्यक्रम हो रहे थे.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर पर कांग्रेस का पहले से प्रस्तावित कैंडल मार्च अब विजय जुलूस में तब्दील हो गया. सीपीआई माले की छात्र इकाई ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA) से जुड़े छात्र नेताओं का जमावड़ा अल्बर्ट एक्का चौक पर लगा रहा. उन्होंने इसका जश्न मनाया.
कांग्रेस के नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देर से लिया फैसला करार दिया. उन्होंने कहा कि जिन 22 नीट अभ्यर्थियों की मौत हुई है, उसके जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी और भाजपा है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. एम. तौसीफ ने कहा कि छात्रों की राष्ट्रव्यापी आंदोलन और उनके नेता राहुल गांधी एवं अन्य विपक्षी दलों की ओर से छात्रों को दिए गए समर्थन की वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है. डॉ. एम तौसीफ ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो एक अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है.
देश की जनता से माफी मांगे प्रधानमंत्री- बंधु तिर्की
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षामंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि "न खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा" की बात कहकर सत्ता में आये प्रधानमंत्री ने देश का क्या हालत बना दिया है. उन्हें देश को इस हालात पर पहुँचा देने को लेकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए.
झारखंड भाजपा के नेताओं द्वारा झारखंड में JPSC गड़बड़ी को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग पर कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC गड़बड़ी पर कार्रवाई की है, अध्यक्ष तक को इस्तीफा देना पड़ा है. इसकी जांच हो रही है लेकिन इस राज्य में घोटाला की शुरुआत बाबूलाल मरांडी ने की थी, यह उन्हें नहीं भूलना चाहिए.
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