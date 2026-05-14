कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सुखदेव भगत के आरोपों का दिया जवाब, कहा- सांसद महोदय को जानकारी नहीं
झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह सतह पर दिखने लगी है. पार्टी के सांसद ने ही प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठाया था. जिसपर प्रदेश उपाध्यक्ष ने बातें रखीं.
Published : May 14, 2026 at 2:20 PM IST
रांची:झारखंड कांग्रेस में मचे आपसी घमासान के बीच पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी ने अपनी पार्टी के लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत के उस आरोप को निराधार करार दिया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पर राज्य के ट्राइबल नेताओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था. जेपीसीसी के उपाध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि जिस राज्य स्तरीय डिलिमिटेशन कमेटी में अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को जगह नहीं देने का आरोप लगाया है, वह पूरी तरह गलत है.
सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि 03 मई को नई झारखंड पीसीसी के गठन के बाद उसमें कुछ कमियां सामने आईं थी, जिसे प्रदेश प्रभारी से सलाह-मशविरा करने के बाद डिलिमिटेशन कमेटी में जनजातीय समुदाय से खिजरी विधायक राजेश कच्छप और अनुसूचित जाति समुदाय से आनेवाले कांके विधायक सुरेश बैठा को भी सदस्य बनाया गया है. सतीश पॉल मुंजनी ने संशोधित कमेटी की जानकारी देते हुए कहा कि संभव है कि हमारे अध्यक्ष द्वारा बनाई गई संशोधित राज्य स्तरीय डिलिमिटेशन कमेटी में राजेश कच्छप और विधायक सतीश बैठा को शामिल करने की जानकारी सांसद सुखदेव भगत को न हो.
नई पीसीसी के गठन के बाद पार्टी में अंदरूनी कलह
नई पीसीसी के गठन के बाद पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आया है. नई पीसीसी में सचिव बनाए गए तीन नेताओं (प्रशांत किशोर, जगदीश साहू और सुरेंद्र सिंह) ने सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर लगातार प्रदेश नेतृत्व पर हमलावर हैं. उसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोहरदगा सांसद ने भी कई प्लेटफॉर्म से प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला और 03 मई को गठित राज्य स्तरीय डिलिमिटेशन कमेटी में किसी आदिवासी नेता को शामिल नहीं करने को केंद्र में रखकर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की आलोचना की.
प्रदेश अध्यक्ष पर ट्राइबल नेताओं के साथ भेदभाव का आरोप
लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पर हमला बोलते हुए कहा था कि केशव महतो कमलेश आदिवासी नेताओं से भेदभाव करते हैं. सुखदेव भगत ने आरोप लगाया था कि प्रदेश अध्यक्ष ट्राइबल नेताओं के साथ भेदभाव करते हैं और कर रहे हैं. साथ ही संगठन में मनमानी करते हैं. उन्होंने कई संवाद माध्यमों में कहा था कि संगठन में कई ऐसे लोगों को बड़े पद दिए गए हैं, जो वर्षों से कांग्रेस के कार्यक्रमों में सक्रिय नहीं रहे. सांसद सुखदेव भगत ने यह भी कहा था कि संगठन में वरिष्ठता और कार्यकर्ताओं की मेहनत की अनदेखी हो रही है. अपने आरोप को सही साबित करने के लिए सांसद सुखदेव भगत ने कहा था कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी परिसीमन प्रक्रिया को लेकर राज्य स्तरीय डिलिमिटेशन कमेटी गठित की है और उसमें अनुसूचित जनजाति की उपेक्षा हुई है.
सतीश पॉल मुंजनी ने सांसद के आरोप को बताया गलत
सांसद के आरोप का जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और आदिवासी नेता सतीश पॉल मुंजनी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना की कॉपी सार्वजनिक करते हुए कहा कि इसके अनुसार सात वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को समिति में शामिल किया गया है. कमेटी में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, अनादी ब्रह्म, डॉ. जयप्रकाश गुप्ता, राजेश कच्छप और सुरेश बैठा का नाम है. संभव है कि इसकी जानकारी लोहरदगा सांसद को नहीं रही हो.
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