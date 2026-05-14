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कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सुखदेव भगत के आरोपों का दिया जवाब, कहा- सांसद महोदय को जानकारी नहीं

रांची:झारखंड कांग्रेस में मचे आपसी घमासान के बीच पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी ने अपनी पार्टी के लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत के उस आरोप को निराधार करार दिया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पर राज्य के ट्राइबल नेताओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था. जेपीसीसी के उपाध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि जिस राज्य स्तरीय डिलिमिटेशन कमेटी में अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को जगह नहीं देने का आरोप लगाया है, वह पूरी तरह गलत है.

सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि 03 मई को नई झारखंड पीसीसी के गठन के बाद उसमें कुछ कमियां सामने आईं थी, जिसे प्रदेश प्रभारी से सलाह-मशविरा करने के बाद डिलिमिटेशन कमेटी में जनजातीय समुदाय से खिजरी विधायक राजेश कच्छप और अनुसूचित जाति समुदाय से आनेवाले कांके विधायक सुरेश बैठा को भी सदस्य बनाया गया है. सतीश पॉल मुंजनी ने संशोधित कमेटी की जानकारी देते हुए कहा कि संभव है कि हमारे अध्यक्ष द्वारा बनाई गई संशोधित राज्य स्तरीय डिलिमिटेशन कमेटी में राजेश कच्छप और विधायक सतीश बैठा को शामिल करने की जानकारी सांसद सुखदेव भगत को न हो.

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

नई पीसीसी के गठन के बाद पार्टी में अंदरूनी कलह

नई पीसीसी के गठन के बाद पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आया है. नई पीसीसी में सचिव बनाए गए तीन नेताओं (प्रशांत किशोर, जगदीश साहू और सुरेंद्र सिंह) ने सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर लगातार प्रदेश नेतृत्व पर हमलावर हैं. उसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोहरदगा सांसद ने भी कई प्लेटफॉर्म से प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला और 03 मई को गठित राज्य स्तरीय डिलिमिटेशन कमेटी में किसी आदिवासी नेता को शामिल नहीं करने को केंद्र में रखकर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की आलोचना की.

प्रदेश अध्यक्ष पर ट्राइबल नेताओं के साथ भेदभाव का आरोप