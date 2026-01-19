ETV Bharat / state

नितिन नबीन के निर्विरोध भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर कांग्रेस का तंज, भाजपा ने किया पलटवार

रांची: नितिन नबीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं. उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है. झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने इस पर तंज कसा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है.

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि हालांकि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन आज यह साफ हो गया है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए किसी योग्यता या अनुभव से ज़्यादा जरूरी किसी बीजेपी नेता का बेटा होना है.

कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि बीजेपी, जो कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाती थी, वह खुद वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बन गई है. राकेश सिन्हा ने आगे कहा कि नितिन नबीन को चुना भी नहीं गया, बल्कि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है. इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावों में विश्वास नहीं करती.