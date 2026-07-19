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छात्रों की गूंज अभियान के जरिए शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, झारखंड में तेज होगा आंदोलन

झारखंड कांग्रेस ने कहा कि वह शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज करेगी.

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पोस्टर दिखाते कांग्रेस नेता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 6:57 PM IST

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रांचीः झारखंड कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. रविवार को रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और 'छात्रों की गूंज' अभियान के झारखंड संयोजक कुमार राजा ने अभियान की रूपरेखा और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी. नेताओं ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस राज्यभर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी.

छात्र संगठनों के बीच संवाद स्थापित किया जा रहा है

प्रेस वार्ता में बताया गया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देशभर में 'छात्रों की गूंज' अभियान संचालित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों, पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है. झारखंड में भी इस अभियान के तहत कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और छात्र संगठनों के बीच लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है.

प्रदीप यादव और कुमार राजा के बयान (Etv Bharat)

दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहींः कांग्रेस नेता प्रदीप यादव

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है. उनका कहना था कि छात्र वर्षों तक कठिन मेहनत और आर्थिक कठिनाइयों के बीच परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर देती हैं. ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होने से छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हुआ है.

प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग दोहराई. पार्टी का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए. साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) सहित परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारी स्पष्ट की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. कांग्रेस ने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था को निजीकरण और वैचारिक हस्तक्षेप से मुक्त रखते हुए छात्रों को समान अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है.

अभियान और व्यापक बनाया जाएगाः संयोजक कुमार राजा

'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत झारखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. अभियान के संयोजक कुमार राजा ने बताया कि संविधान संवाद, स्टूडेंट मैराथन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को अभियान से जोड़ा जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-युवा भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अभियान को और व्यापक बनाया जाएगा तथा अंतिम चरण में दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल विरोध दर्ज कराना नहीं, बल्कि छात्रों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित कराना है. पार्टी का दावा है कि वह छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी.

परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएः कांग्रेस

देशभर के छात्र-छात्राओं में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर भारी आक्रोश है. वर्ष 2014 से अब तक 152 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, जिससे करोड़ों छात्र प्रभावित हुए हैं. कांग्रेस की मांग है कि परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, एनटीए जैसी संस्थाओं की जवाबदेही तय हो और शिक्षा व्यवस्था को निजीकरण व वैचारिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए. छात्रों के भविष्य की लड़ाई कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रहेगी.

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंः कुमार राजा

Neet-2026 पेपर लीक के बाद छात्रों में भारी आक्रोश है. राहुल गांधी के नेतृत्व में 'छात्रों की गूंज' अभियान चलाया जा रहा है. हमारी तीन प्रमुख मांगें हैं पेपर लीक मुक्त परीक्षा व्यवस्था, सभी परीक्षाओं और भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें. झारखंड में अभियान के तहत लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है और आगे भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों की आवाज को बुलंद किया जाएगा.

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