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26 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी निकालेगी विशाल संविधान रक्षा मार्च, चौपाल कार्यक्रम में लाई जाएगी तेजीः केशव महतो कमलेश

केशव महतो कमलेश और अन्य ( Etv Bharat )

रांची: 26 नवंबर 2026 को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से विशाल संविधान रक्षा मार्च का आयोजन किया जाएगा. यह निर्णय सोमवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की उपस्थिति में आयोजित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ निगरानी समिति की बैठक में लिया गया.

बैठक में निगरानी समिति के संयोजक अनादि ब्रहम, लाल किशोरनाथ शाहदेव, डॉ. एम. तौसीफ, पप्पू एवं जितेंद्र द्विवेदी मौजूद थे. इस बैठक में विभिन्न अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.