26 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी निकालेगी विशाल संविधान रक्षा मार्च, चौपाल कार्यक्रम में लाई जाएगी तेजीः केशव महतो कमलेश
'वोट बचाओ, देश बचाओ' के तहत झारखंड कांग्रेस 26 नौमबर को संविधान रक्षा मार्च निकालेगी.रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 16, 2026 at 8:42 PM IST
रांची: 26 नवंबर 2026 को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से विशाल संविधान रक्षा मार्च का आयोजन किया जाएगा. यह निर्णय सोमवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की उपस्थिति में आयोजित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ निगरानी समिति की बैठक में लिया गया.
बैठक में निगरानी समिति के संयोजक अनादि ब्रहम, लाल किशोरनाथ शाहदेव, डॉ. एम. तौसीफ, पप्पू एवं जितेंद्र द्विवेदी मौजूद थे. इस बैठक में विभिन्न अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.
चौपाल कार्यक्रम को फिर से गति प्रदान की जाएगी
सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी जिलों में चल रहे चौपाल कार्यक्रम को 18 नवंबर से एक बाक फिर से गति प्रदान की जाएगी. चौपाल के माध्यम से ऐसे कम से कम 10 लोगों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जो जीवित हैं और वर्ष 2003 से लगातार मतदान करते आ रहे हैं, लेकिन मतदाता सूची से इस बार उनका नाम काट दिया गया है, ऐसे लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा. इसके अलावा, नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए भी विशेष पहल की जाएगी.
18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं से प्रोत्साहित किया जाएगा
अक्टूबर 2026 में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं से फॉर्म-6 भरवाकर उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसकी जानकारी देते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉ तौसीफ ने कहा कि विशाल संविधान रक्षा मार्च के माध्यम से राज्यवासियों को यह संदेश दिया जाएगा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में हमारा अधिकार और हमारा संविधान दोनों खतरे में हैं.
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