24 मई को कांग्रेस का शिकायत निवारण दिवस, पार्टी की गतिविधियों से असंतुष्ट नेताओं की शिकायतों का किया जाएगा समाधान
झारखंड में कांग्रेस के अंदर लगातार उठ रही शिकायतों को लेकर प्रदेश प्रभारी ने शिकायत निवारण दिवस मनाने का फैसला किया है.
Published : May 21, 2026 at 3:50 PM IST
रांची: जेपीसीसी के गठन के बाद से झारखंड प्रदेश कांग्रेस में उभरे असंतोष को दूर करने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने 24 मई को झारखंड में शिकायत निवारण दिवस मनाने का फैसला किया है. इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि नई पीसीसी गठन और जिला स्तर पर डीसीसी कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर कोई भी शिकायत है तो 24 मई को सभी जिलों में शिकायत निवारण दिवस के दिन नाराज और असंतुष्ट कांग्रेसी नेता अपनी लिखित शिकायत जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभारी को देंगे.
कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहां पार्टी के सभी लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है. अभी जब से पीसीसी का गठन हुआ है और डीसीसी, पार्टी के विभाग-अनुषंगी इकाई के गठन की प्रक्रिया चल रही है तो कई तरह के असंतोष भी पार्टी के अंदर उभरा है, उसे कम खत्म करने के लिए प्रदेश प्रभारी ने एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है.
उन्होने साफ किया कि अब पार्टी के असंतुष्ट नेता अपनी बात मीडिया-अखबार में सार्वजनिक न करके 24 मई को शिकायत निवारण दिवस के दिन पार्टी फोरम पर लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे और उसके बाद उनकी शिकायत का समाधान खोजा जाएगा.
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को 24 मई को राज्यभर में शिकायत निवारण दिवस मनाने का फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि पीसीसी गठन के बाद से ही पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है. दो-दो प्रदेश सचिव जगदीश साहू, प्रशांत किशोर, सुरेंद्र सिंह सहित चार पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. जिसके बाद प्रदेश के वित्तमंत्री ने भी बगावत की आवाज बुलंद कर दी. इसके बाद पार्टी के अंदर की असंतोष को दबाने की कोशिश के तहत 24 मई को राज्य में कांग्रेस शिकायत निवारण दिवस के रूप में मनाने का फैसला लेना पड़ा.
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