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24 मई को कांग्रेस का शिकायत निवारण दिवस, पार्टी की गतिविधियों से असंतुष्ट नेताओं की शिकायतों का किया जाएगा समाधान

रांची: जेपीसीसी के गठन के बाद से झारखंड प्रदेश कांग्रेस में उभरे असंतोष को दूर करने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने 24 मई को झारखंड में शिकायत निवारण दिवस मनाने का फैसला किया है. इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि नई पीसीसी गठन और जिला स्तर पर डीसीसी कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर कोई भी शिकायत है तो 24 मई को सभी जिलों में शिकायत निवारण दिवस के दिन नाराज और असंतुष्ट कांग्रेसी नेता अपनी लिखित शिकायत जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभारी को देंगे.

कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहां पार्टी के सभी लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है. अभी जब से पीसीसी का गठन हुआ है और डीसीसी, पार्टी के विभाग-अनुषंगी इकाई के गठन की प्रक्रिया चल रही है तो कई तरह के असंतोष भी पार्टी के अंदर उभरा है, उसे कम खत्म करने के लिए प्रदेश प्रभारी ने एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है.

जानकारी देते प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा (Etv Bharat)

उन्होने साफ किया कि अब पार्टी के असंतुष्ट नेता अपनी बात मीडिया-अखबार में सार्वजनिक न करके 24 मई को शिकायत निवारण दिवस के दिन पार्टी फोरम पर लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे और उसके बाद उनकी शिकायत का समाधान खोजा जाएगा.