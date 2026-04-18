लोकसभा में तीन संविधान संशोधन विधेयक गिर जाने को झारखंड कांग्रेस ने लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया, बाबूलाल के पोस्ट को सत्य से परे बताया

लोकसभा में तीन संविधान संशोधन विधेयक गिर जाने को झारखंड कांग्रेस ने लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया, बाबूलाल के पोस्ट को सत्य से परे बताया
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने संसद के विशेष सत्र के दौरान तीन संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं होने पर बयान दिया है.
Published : April 18, 2026 at 6:23 PM IST
रांची: संसद के विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम सहित तीन संविधान संशोधन विधेयक गिर जाने को झारखंड कांग्रेस ने लोकतंत्र की बड़ी जीत करार दिया है. बाबूलाल मरांडी द्वारा किए गए पोस्ट को सत्य से परे बताते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि विपक्षी दल ने पहरेदार की भूमिका निभाते हुए लोकतंत्र को कलंकित होने से बचा लिया.
केंद्र सरकार महिलाओं को धोखा देना चाहती थीः सोनाल शांति
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की बजाय उसमें संशोधन के नाम पर परिसीमन विधेयक को पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में थी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को धोखा देना चाहती थी, क्योंकि अगर मोदी सरकार की मंशा साफ होती तो वर्तमान 543 लोकसभा सीटों पर ही 2024 के चुनाव में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकती थी. जिससे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 180 हो जाती, लेकिन भाजपा की नीयत में ही खोट है.
वर्ष 2023 में पहले जनगणना फिर परिसीमन और महिला आरक्षण 2029 में लागू करने का विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था. जिसे कांग्रेस समेत विपक्ष ने पूरी तरह से समर्थन दिया था, लेकिन आखिर क्या कारण है कि हड़बड़ी में पुनः बिल लाया गया इसपर बाबूलाल मरांडी को जवाब देना चाहिए. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लाख चाहें, लेकिन महिलाएं भाजपा के झांसे में नहीं आएंगी.
"भाजपा की फूल प्रूफ योजना हुई धराशायी"
सोनाल शांति ने कहा कि 131वें संविधान संशोधन विधेयक का पारित न होना लोकतंत्र की बड़ी जीत है. भारत के संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमजोर करने की सरकार की साजिश नाकाम हो गई. महिलाओं की भावनाओं का इस्तेमाल कर के स्थायी रूप से सत्ता में बने रहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फूल प्रूफ योजना धराशायी हो गई. इस विधेयक गिरने के साथ ही विपक्ष को महिला विरोधी बताने की कोशिश करने की भाजपा की कोशिशों पर पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि देश की आधी आबादी जानती है कि वोट की खातिर भाजपा उन्हें इस्तेमाल करना चाहती है.
"महिलाओं के अधिकारों की रक्षक कांग्रेस"
उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की हितरक्षक कांग्रेस ही है. महिलाओं को सत्ता में सीधी भागीदारी में देने के लिये संकल्पित कांग्रेस ने 74वें संविधान संशोधन द्वारा निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया. जिसके कारण आज 15 लाख से अधिक महिलाएं निकायों में चुनकर सत्ता व्यवस्था संभाल रही हैं. महिलाओं के अधिकारों से खिलवाड़ भाजपा को आगे आने वाले समय में महंगा पड़ेगा. महिलाओं की भावनाओं को हथियार बनाकर भाजपा जिस तरह की विकृत राजनीति करना चाहती है उसमें उसे मुंह की खानी पड़ेगी.
क्या लिखा था बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने महिला शक्ति वंदन अधिनियम सहित तीन संविधान संशोधन के लोकसभा में दो तिहाई संख्या का समर्थन नहीं मिल पाने के बाद सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा है कि "कल का दिन लोकतंत्र और संसदीय इतिहास के लिए एक काला अध्याय बनकर सामने आया था. यह केवल विधेयक का गिरना भर नहीं, बल्कि उस विश्वास का टूटना है जो देश की महिलाओं ने एक बेहतर और समान भागीदारी वाले भविष्य के लिए संजोया था.
महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए आवश्यक संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026 का पारित न हो पाना केवल एक विधायी प्रक्रिया का रुकना नहीं, बल्कि देश की करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों की आशाओं पर आघात है. दशकों से महिलाएं राजनीति और नीति-निर्माण में समान भागीदारी की प्रतीक्षा कर रही हैं. ऐसे में जब यह अवसर सामने आया, तब कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और सपा जैसे दलों द्वारा इसका विरोध करना और विधेयक के पारित न होने पर खुशी जताना, उनकी महिला विरोधी सोच को दर्शाता है. 2029 आम चुनाव देश की नारी शक्ति इसका जवाब भी देगी.
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