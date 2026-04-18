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लोकसभा में तीन संविधान संशोधन विधेयक गिर जाने को झारखंड कांग्रेस ने लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया, बाबूलाल के पोस्ट को सत्य से परे बताया

रांची: संसद के विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम सहित तीन संविधान संशोधन विधेयक गिर जाने को झारखंड कांग्रेस ने लोकतंत्र की बड़ी जीत करार दिया है. बाबूलाल मरांडी द्वारा किए गए पोस्ट को सत्य से परे बताते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि विपक्षी दल ने पहरेदार की भूमिका निभाते हुए लोकतंत्र को कलंकित होने से बचा लिया.

केंद्र सरकार महिलाओं को धोखा देना चाहती थीः सोनाल शांति

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की बजाय उसमें संशोधन के नाम पर परिसीमन विधेयक को पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में थी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को धोखा देना चाहती थी, क्योंकि अगर मोदी सरकार की मंशा साफ होती तो वर्तमान 543 लोकसभा सीटों पर ही 2024 के चुनाव में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकती थी. जिससे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 180 हो जाती, लेकिन भाजपा की नीयत में ही खोट है.

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वर्ष 2023 में पहले जनगणना फिर परिसीमन और महिला आरक्षण 2029 में लागू करने का विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था. जिसे कांग्रेस समेत विपक्ष ने पूरी तरह से समर्थन दिया था, लेकिन आखिर क्या कारण है कि हड़बड़ी में पुनः बिल लाया गया इसपर बाबूलाल मरांडी को जवाब देना चाहिए. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लाख चाहें, लेकिन महिलाएं भाजपा के झांसे में नहीं आएंगी.

"भाजपा की फूल प्रूफ योजना हुई धराशायी"

सोनाल शांति ने कहा कि 131वें संविधान संशोधन विधेयक का पारित न होना लोकतंत्र की बड़ी जीत है. भारत के संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमजोर करने की सरकार की साजिश नाकाम हो गई. महिलाओं की भावनाओं का इस्तेमाल कर के स्थायी रूप से सत्ता में बने रहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फूल प्रूफ योजना धराशायी हो गई. इस विधेयक गिरने के साथ ही विपक्ष को महिला विरोधी बताने की कोशिश करने की भाजपा की कोशिशों पर पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि देश की आधी आबादी जानती है कि वोट की खातिर भाजपा उन्हें इस्तेमाल करना चाहती है.

"महिलाओं के अधिकारों की रक्षक कांग्रेस"