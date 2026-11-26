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संविधान दिवस पर झारखंड कांग्रेस ने निकाला संविधान रक्षा मार्च, प्रदेश प्रभारी-अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में शामिल हुए नेता-कार्यकर्ता

संविधान रक्षा मार्च में शामिल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: संविधान दिवस पर आज गुरुवार को झारखंड कांग्रेस की ओर से रांची के भीम राव अंबेडकर चौक से धरती आबा भगवान बिरसा चौक तक "संविधान रक्षा मार्च" निकाला गया. झारखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित "संविधान रक्षा मार्च" में झारखंड कांग्रेस प्रभारी और AICC के विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य के. राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, प्रदेश महासचिव आलोक दुबे सहित बड़ी संख्या में रांची महानगर, रांची ग्रामीण के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के सभी विभागों के चेयरमैन व पदाधिकारी शामिल हुए.

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