संविधान दिवस पर झारखंड कांग्रेस ने निकाला संविधान रक्षा मार्च, प्रदेश प्रभारी-अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में शामिल हुए नेता-कार्यकर्ता
रांची में कांग्रेस की ओर से संविधान रक्षा मार्च निकाला गया. इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : November 26, 2026 at 5:04 PM IST
रांची: संविधान दिवस पर आज गुरुवार को झारखंड कांग्रेस की ओर से रांची के भीम राव अंबेडकर चौक से धरती आबा भगवान बिरसा चौक तक "संविधान रक्षा मार्च" निकाला गया. झारखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित "संविधान रक्षा मार्च" में झारखंड कांग्रेस प्रभारी और AICC के विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य के. राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, प्रदेश महासचिव आलोक दुबे सहित बड़ी संख्या में रांची महानगर, रांची ग्रामीण के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के सभी विभागों के चेयरमैन व पदाधिकारी शामिल हुए.
संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रतिबद्धः दीपिका पांडेय सिंह
संविधान मार्च में शामिल हुईं कांग्रेस कोटे से हेमंत सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आज संविधान की मूल भावना, लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता, न्याय एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा के संकल्प के साथ अपनी सहभागिता दर्ज कराने के लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं. उन्होंने कहा कि संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और इसकी रक्षा के लिए कांग्रेस सदैव तत्पर और प्रतिबद्ध है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भारत के संविधान को लोकतंत्र का रक्षक बताते हुए कहा कि बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर ने संविधान की रचना की उसमें झारखंड के भी कई वीर सपूतों का योगदान रहा है. उन्होंने कहा आज केंद्र की भाजपा सरकार संविधान को समाप्त करना चाहती है, लेकिन उनके इस मंसूबे को कांग्रेस पूरा होने नहीं देगी.
कांग्रेस का प्रण, संविधान को नहीं होने देंगे खत्मः आलोक दुबे
वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के संविधान का सम्मान करती है, लेकिन आज अमरीका के दवाब में और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. आलोक दुबे ने कहा कि पूरे देश में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के आह्वान पर प्रदेश मुख्यालयों में कांग्रेस संविधान रक्षा मार्च निकालकर यह प्रण ले रही है कि हम संविधान को खत्म होने नहीं देंगे.
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