कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया शहरी निकाय चुनाव में बाधा डालने का आरोप! जानें, क्या है इसकी वजह?

झारखंड कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर शहरी निकाय चुनाव में बाधा डालने का आरोप लगाया है.

Rakesh Sinha Congress State General Secretary
कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 29, 2026 at 7:44 AM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर किये गए एक पोस्ट से कांग्रेस खासा नाराज है. कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं महासचिव राकेश सिन्हा ने बाबूलाल मरांडी को पीसी- सोशल मीडिया और पोस्ट करने भर वाला नेता करार देते हुए कहा कि अब उनकी राजनीति और बयानबाजी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है.

राकेश सिन्हा ने कहा कि दरअसल बीजेपी और उसके नेता शुरू से ही शहरी निकाय चुनाव में तरह तरह से बाधा डालने की कोशिश करते रहे हैं.

जानकारी देते कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा (Etv bharat)

निकाय चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद बेचैनी हैं बीजेपी नेता: राकेश सिन्हा

कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी और उसके नेता चाहते ही नहीं थे कि झारखंड में शहरी निकाय चुनाव हो, इसलिए पहले उन्होंने भी निकाय चुनाव बाधित करने के हथकंडे अपनाएं लेकिन जब हमारी सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराकर, ओबीसी आरक्षण रोस्टर बनाकर निकाय चुनाव का राह प्रशस्त किया तो बाबूलाल मरांडी बेचैन हैं, उन्हें बताना चाहिए कि यदि 2024 के मतदाता सूची से ही चुनाव कराया जाएगा तो उससे बाबूलाल को क्या दिक्कत है?

क्या लिखा था बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में?

"जानकारी मिल रही है कि झारखंड में नगर निकाय का चुनाव अक्टूबर 2024 की मतदाता सूची के आधार पर कराए जाने की तैयारी है. नगर निकाय चुनाव उसी वोटर लिस्ट से होगा, जिससे विधानसभा चुनाव हुए थे. यानी 1 अक्टूबर 2024 से पहले जुड़े वोटर ही वोट कर सकेंगे. इस स्थिति में पिछले 15 महीनों में मतदाता सूची में शामिल हुए नए मतदाता तथा वे मतदाता जिन्होंने अपना नाम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराया है, नगर निकाय चुनाव में अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे".

"यह सर्वविदित है कि मतदाता सूची का वार्षिक/अर्द्धवार्षिक पुनरीक्षण नियमित रूप से होता है. इसके बावजूद यदि पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराए जाते हैं, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत होगा. लोकतंत्र में मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित रखना गंभीर अन्याय है. राज्य सरकार से हमारी मांग है कि नगर निकाय चुनाव अद्यतन मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएं, ताकि शहर की सरकार चुनने की प्रक्रिया में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके."

