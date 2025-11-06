ETV Bharat / state

बिहार में पहले चरण के मतदान से झारखंड कांग्रेस उत्साहित, प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया ये बड़ा दावा

झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बिहार चुनाव और घाटशिला उपचुनाव को लेकर बयान दिया है.

Keshav Mahto Kamlesh
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 6, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आज 121 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया है कि इस बार बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनने जा रहा है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि पहले चरण में हुए 121 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर महागठबंधन की जीत तय है और दूसरे चरण में जब 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है और 14 नवंबर को मतगणना के साथ ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी.

राहुल गांधी ने जताई है वोट चोरी की आशंका

झारखंड कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाए जाने और बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोट चोरी की कोशिश को लेकर राहुल गांधी के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि उनके नेता ने पूर्व की स्थिति के देखकर यह आशंका प्रकट की है कि बिहार में भाजपा वोट चोरी करवा सकती है, लेकिन उन्हें यह लगता है कि बिहार में महागठबंधन के बीएलए काफी सतर्क और सचेत हैं और वह पड़ोसी राज्य बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे.

बयान देते झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घाटशिला उपचुनाव में झामुमो की जीत का दावा

साथ ही झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने यह भी दावा करते हुए कहा कि झारखंड के घाटशिला में हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत तय है.

महागठबंधन में ऑल इज वेलः कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

केशव महतो कमलेश ने कहा कि प्रदीप बलमुचू ने जो बयान दिया है,उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है. न कोई पार्टी को तोड़ रहा है और न कोई टूट रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ महागठबंधन एकजुट है. झामुमो के नेताओं की ओर से बार-बार कही जा रही समीक्षा की बात पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जिसे जो कहना है वह कहे, लेकिन कांग्रेस का व्यवहार सबके साथ अच्छा रहता है.

ये भी पढ़ें-

पलामू कांग्रेस में क्या सब कुछ सही? किसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष

कांग्रेस के बचाव में उतरे प्रदीप बलमुचू, बोले- सीट बंटवारे में राजद ने सुनाया था फैसला तो कांग्रेस कैसे हुई दोषी?

गठबंधन दलों के व्यवहार की समीक्षा करने पर अडिग झामुमो, राजद और कांग्रेस पर तेवर हुए और तल्ख

TAGGED:

KESHAV MAHTO KAMLESH
FIRST PHASE VOTING IN BIHAR
CONGRESS ON BIHAR ELECTION
झारखंड कांग्रेस
JHARKHAND CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.