बिहार में पहले चरण के मतदान से झारखंड कांग्रेस उत्साहित, प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया ये बड़ा दावा

रांची: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आज 121 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया है कि इस बार बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनने जा रहा है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि पहले चरण में हुए 121 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर महागठबंधन की जीत तय है और दूसरे चरण में जब 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है और 14 नवंबर को मतगणना के साथ ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी.

राहुल गांधी ने जताई है वोट चोरी की आशंका

झारखंड कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाए जाने और बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोट चोरी की कोशिश को लेकर राहुल गांधी के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि उनके नेता ने पूर्व की स्थिति के देखकर यह आशंका प्रकट की है कि बिहार में भाजपा वोट चोरी करवा सकती है, लेकिन उन्हें यह लगता है कि बिहार में महागठबंधन के बीएलए काफी सतर्क और सचेत हैं और वह पड़ोसी राज्य बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे.

बयान देते झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घाटशिला उपचुनाव में झामुमो की जीत का दावा

साथ ही झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने यह भी दावा करते हुए कहा कि झारखंड के घाटशिला में हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत तय है.