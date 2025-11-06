बिहार में पहले चरण के मतदान से झारखंड कांग्रेस उत्साहित, प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया ये बड़ा दावा
झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बिहार चुनाव और घाटशिला उपचुनाव को लेकर बयान दिया है.
Published : November 6, 2025 at 8:50 PM IST
रांची: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आज 121 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया है कि इस बार बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनने जा रहा है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि पहले चरण में हुए 121 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर महागठबंधन की जीत तय है और दूसरे चरण में जब 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है और 14 नवंबर को मतगणना के साथ ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी.
राहुल गांधी ने जताई है वोट चोरी की आशंका
झारखंड कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाए जाने और बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोट चोरी की कोशिश को लेकर राहुल गांधी के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि उनके नेता ने पूर्व की स्थिति के देखकर यह आशंका प्रकट की है कि बिहार में भाजपा वोट चोरी करवा सकती है, लेकिन उन्हें यह लगता है कि बिहार में महागठबंधन के बीएलए काफी सतर्क और सचेत हैं और वह पड़ोसी राज्य बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे.
घाटशिला उपचुनाव में झामुमो की जीत का दावा
साथ ही झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने यह भी दावा करते हुए कहा कि झारखंड के घाटशिला में हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत तय है.
महागठबंधन में ऑल इज वेलः कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
केशव महतो कमलेश ने कहा कि प्रदीप बलमुचू ने जो बयान दिया है,उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है. न कोई पार्टी को तोड़ रहा है और न कोई टूट रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ महागठबंधन एकजुट है. झामुमो के नेताओं की ओर से बार-बार कही जा रही समीक्षा की बात पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जिसे जो कहना है वह कहे, लेकिन कांग्रेस का व्यवहार सबके साथ अच्छा रहता है.
