डिप्टी मेयर की दौड़, रांची उपमहापौर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमेटी पर रार!

डिप्टी मेयर को लेकर सियासी दलों की दौड़ तेज हो गयी है.

Jharkhand Congress State President formed committee regarding Ranchi Deputy Mayor
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 7, 2026 at 6:27 PM IST

3 Min Read
रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.

रांची: झारखंड में 48 शहरी नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद अब राजनीतिक दलों का ध्यान उपमहापौर (डिप्टी मेयर) और नगर परिषद-नगर पंचायतों के उपाध्यक्ष पद को लेकर है. इसको लेकर दौड़ भी तेज हो गयी है.

दलीय आधार पर नगर निकाय के चुनाव नहीं होने के बावजूद प्रायः सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में अपने समर्थित प्रत्याशी उतारे थे. बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने दल समर्थित उम्मीदवारों के लिए खूब पसीना भी बहाया था. ऐसे में अब सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा ध्यान उपमहापौर पद को लेकर लगा दिया है. नगर परिषद, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद पर भी अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं.

इस सबके बीच झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के द्वारा रांची नगर निगम उपमहापौर के लिए बेहतर को-ऑर्डिनेशन के लिए 15 सदस्यीय टीम गठित की है. ये टीम रांची डिप्टी मेयर पद के लिए कांग्रेस के विचारधारा वाले योग्य पार्षद के लिए समन्वय बनाएगा.

अब प्रदेश अध्यक्ष के इसी आदेश पर भी सवाल उठने लगे हैं कि इस तरह की कमेटी सिर्फ रांची के डिप्टी मेयर पद के लिए क्यों बनाया गया है. इसे तो हर जिलों में बनना चाहिए न कि सिर्फ रांची के लिए.

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के बयान (ETV Bharat)

सिर्फ रांची डिप्टी मेयर के क्यों बनी कमेटी- जगदीश साहू

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने सिर्फ रांची के उप महापौर पद को लेकर बनाये गए पार्टी कमेटी के औचित्य पर सवाल खड़ा किया. उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि राज्य के सभी नगर निगम और नगर परिषद-नगर पंचायत के डिप्टी मेयर/उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की नीति सिद्धांत के करीब वाले पार्षद की जीत सुनिश्चित करने के लिए कमेटी बननी चाहिए. जिससे बेहतर समन्वय के साथ ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग उपमहापौर या उपाध्यक्ष बन सके. जगदीश साहू ने उम्मीद जताई कि रांची के बाद अन्य नगर निकाय क्षेत्र के लिए भी जल्द अध्यक्ष केशव महतो कमलेश रांची की तरह कोऑर्डिनेशन कमिटी गठित कर देंगे.

क्या होगी इस कमेटी की जिम्मेदारी?

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी है. जो रांची में डिप्टी मेयर पर कांग्रेस विचारधारा वाले पार्षद की पहचान , चुनाव को लेकर कांग्रेस के विचारधारा वाले पार्षदों, उन सभी को एकजुट करने और जीत का आंकड़ा जुटाने का काम करेगी.

सोनाल शांति ने कहा कि उपमहापौर पद और अपने विचारधारा वाले प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने करने के लिए समन्वय बनाने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी हुआ तो सहयोगी दलों के विचारधारा वाले पार्षदों और सहयोगी दलों से भी यह कमेटी बात करेगी.

इस कमेटी में बंधु तिर्की के साथ-साथ सुबोधकांत सहाय, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, कांके विधायक सुरेश बैठा, कृषि विपणन पर्षद के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह सहित 15 नेताओं के नाम शामिल हैं. ये कमेटी निर्वाचित पार्षदों से बातचीत कर कांग्रेस के डिप्टी मेयर के उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाएगी.

