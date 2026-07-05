SIR को लेकर झारखंड कांग्रेस ने की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक, पार्टी पदाधिकारी और BLA को दिए खास निर्देश
रांची में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
Published : July 5, 2026 at 5:50 PM IST
रांची: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के प्रभावी अनुश्रवण को केंद्र में रखकर मतदान केंद्रों तथा अपने प्रभार क्षेत्र में किए जा रहे भ्रमण की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से रांची के कांग्रेस भवन में प्रदेश स्तरीय समीक्षा कार्यशाला का आयोजन की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की.
इसके साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थाई आमंत्रित सदस्य एवं झारखंड प्रभारी के. राजू शामिल हुए. समीक्षा बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में एआईसीसी सचिव और झारखंड के दोनों सह प्रभारी डॉ. श्रीवेला प्रसाद एवं भूपेंद्र मरावी उपस्थित थे.
कार्यशाला को संबोधित करते हुए झारखंड प्रभारी के. राजू ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया, जो संचालित है, उसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, जिला उपाध्यक्ष, सचिव, सभी बूथों के बीएलओ के साथ बीएलए-2 सहयोग कर घर-घर जाकर सही तरीके से मतदाता पुनरीक्षण फार्म भरवाने का कार्य करें और अगर कहीं कुछ त्रुटियां आती है तो सरकारी जिला पदाधिकारियों से संपर्क करके उसका निदान करें.
पार्टी के पास है BLA का डेटा: झारखंड प्रभारी
के. राजू ने कहा कि जो टास्क प्रदेश कांग्रेस द्वारा दिया जा रहा है, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से करने के बाद अपना प्रतिवेदन ऑनलाइन समर्पित करेंगे, जिसकी समीक्षा की जाएगी और आकलन कर प्रोत्साहन अंक दिया जाएगा. समीक्षा बैठक को बहुत फलदायी बताते हुए के. राजू ने कहा कि भले ही झारखंड में BLA बनाने में हम तीसरे नंबर पर रहे हैं लेकिन अगर क्वालिटी के साथ 20 हजार BLAs सिर्फ कांग्रेस ही बनाई है और सभी BLA s का पूरा डाटा पार्टी के पास है.
आज @INCJharkhand_ भवन, रांची में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की प्रगति एवं मतदान केंद्रों पर किए जा रहे भ्रमण की प्रदेशस्तरीय समीक्षा कार्यशाला में भाग लिया।— K Raju (@KRajuINC) July 5, 2026
प्रदेश अध्यक्ष @MahtoKeshavINC, सह-प्रभारी @sirivellaprasad, विधायक दल के नेता @PradeepYadavMLA एवं… pic.twitter.com/164W9XOpp4
किसी भी बूथ से नहीं हटे मतदाता का नाम: प्रभारी डॉ. श्रीवेला प्रसाद
झारखंड सह प्रभारी डॉ. श्रीवेला प्रसाद ने कहा कि जिस तरीके से हम लोग ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर प्रखंड अध्यक्ष, बीएलओ, बीएलए-2 के कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उसी तरह जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष को अपने दायित्वों को निभाना होगा. किसी बूथ पर किसी भी नागरिक का मतदाता सूची से नाम नहीं हटे, यह सुनिश्चित करना है.
पार्टी की रणनीति पर होगा विचार विमर्श: भूपेंद्र मारावी
झारखंड सह प्रभारी भूपेंद्र मारावी ने कहा कि मेरे प्रभार वाले लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाली बैठक में लोकसभा प्रभारी, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षा, जिला पदाधिकारियों, प्रखंड अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, अग्रणी संगठन एवं विभाग के जिलाध्यक्ष एवं लोकसभा के वरिष्ठ कांग्रेस जन आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे ताकि एसआईआर की समीक्षा बैठक हो सके और आने वाले समय के लिए लोकसभा चुनाव कैसे जीता जाये एवं राहुल गांधी को कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाय, इस रणनीति पर गहन-विचार-विमर्श किया जा सके. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों जैसे पेपर लीक, मंहगाई, बेरोजगार के मुद्दों को हम लोगों को गांव-गांव तक लेकर जाना है.
हर महीने की 15 तारीख को होगी ग्राम पंचायत की बैठक
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष को एआईआर के लिए सही से काम करने का निर्देश दिया और हर महीने की 15 तारीख को ग्राम पंचायतों में बैठक करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश द्वारा जो-जो दिशा-निर्देश दिए गए हैं, उसे पूरी निष्ठा एवं समर्पण की भावना के साथ जिम्मेदारी समझकर पूरा करना है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में किसी भी मतदाता का नाम नहीं छूटे, यह सुनिश्चित करना है.
'बीजेपी के मंसूबे' को नाकाम करना जरूरी: प्रदीप यादव
समीक्षा बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि एसआईआर अभियान को अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित एवं सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों को जो आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, उसका अनुपालन पूरी ईमानदारी के साथ करना है. उन्होंने कहा कि अगर हम सभी लोग ईमानदारी से यह संकल्प कर लें कि एसआईआर में एक भी सही वोटरों का नाम नहीं कटने देना है तो निश्चित रूप से हम बीजेपी के मंसूबे को फेल कर देंगे.
नागरिकों को SIR की प्रक्रिया सरल भाषा में समझाने की जरूरत
इधर, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसआईआर की प्रक्रिया को सरल भाषा में ग्रामीणों एवं आम नागरिकों को बतायें तथा उनका नाम मतदाता सूची में नाम जोड़ें.
SIR को लेकर मिला है आगे का टास्क: निरंजन पासवान
बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस के महासचिव निरंजन पासवान ने कहा कि आज की बैठक में प्रभारी के. राजू ने पिछले कार्यों की समीक्षा की है, तो SIR को लेकर आगे के लिए टास्क भी दिया कि कैसे एसआईआर के अगले चरण गणना प्रपत्र (Enumeration farm) को भी एक-एक मतदाता से भरवाना है.
कार्यशाला में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, विधायक दल के उप नेता राजेश कच्छप, विधायक विक्सल कोंगाडी भूषण बाड़ा, सुरेश बैठा, ममता देवी, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ प्रदीप कुमार बालमुचू और पूर्व शिक्षामंत्री बंधु तिर्की भी शामिल हुए.
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