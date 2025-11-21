ETV Bharat / state

अंतिम चरण में पहुंचा झारखंड कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, दिसंबर के शुरू में गठित होगी डीसीसी

रांची: झारखंड में झामुमो और आरजेडी के साथ 2019 से सत्ता में रहने वाली कांग्रेस का पूरा ध्यान अपने संगठन को मजबूत बनाने पर केंद्रित है. AICC के विशेष आमंत्रित सदस्य के. राजू के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद से गतिविधियों में तेज गति आई है लेकिन लगातार पार्टी स्तर पर हो रही गतिविधियों के बावजूद, झारखंड कांग्रेस का अब तक 25 सांगठनिक जिलों में से सिर्फ लातेहार जिले की जिला कांग्रेस कमेटी ही गठित हो पायी है. इसका मतलब यह हुआ कि रांची महानगर और रांची ग्रामीण समेत 24 जिलों में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पर्यवेक्षक तो हैं, लेकिन टीम में दूसरे पदाधिकारियों की नियुक्ति पूरी नहीं हुई है.

दिसंबर के पहले सप्ताह घोषित हो जाएगी डीसीसी

दो-तीन दिन पहले ही लातेहार जिला कांग्रेस कमेटी के प्रस्तावित नामों को पीसीसी ने अपना अप्रूवल दिया है. जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस के कई जिला अध्यक्षों ने प्रदेश अध्यक्ष को अपनी कमेटी भी स्वीकृति के लिए भेज दी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मानें तो नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह तक सभी जिलों की जिला कांग्रेस कमेटी घोषित कर दी जाएगी.

जानकारी देते कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति

बीएलए के काम में भी हुई देरी

दरअसल, कांग्रेस संगठन सृजन 2025 के तहत, अगस्त महीने में ही यह निर्देश दिया गया था कि 100 दिन के अंदर ही बूथ से लेकर जिला स्तर तक सभी सांगठनिक कार्य पूरा कर लिया जाए, इसी क्रम में कांग्रेस के प्रति समर्पित और ऊर्जावान पार्टी कार्यकर्ताओं को बीएलए बनाने के काम को भी अंतिम रूप देना था लेकिन यह काम भी अब तक पूरा नहीं हुआ है.