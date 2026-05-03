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झारखंड कांग्रेस का बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: नई समितियां गठित, बूथ स्तर तक मजबूती की तैयारी

रांची में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पीसीसी और अन्य समितियों के पदाधिकारियों की सूची जारी की.

Jharkhand Congress releases list of office bearers for PCC and other committees in Ranchi
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 3, 2026 at 5:47 PM IST

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रांचीः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) से अनुमोदन मिलने के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JPCC) ने संगठन विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रविवार को कांग्रेस भवन रांची में संवाददाता सम्मेलन आयोजित की. जिसमें उन्होंने पीसीसी और अन्य अहम समितियों के पदाधिकारियों व सदस्यों की सूची जारी की. इस मौके पर एआईसीसी के सचिव सह-प्रभारी झारखंड भूपेंद्र मारावी, सतीश पॉल मुंजनी, अभिलाष साहू, सोनाल शांति और राजन वर्मा भी मौजूद रहे.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की प्रेस वार्ता (ETV Bharat)

नवगठित संरचना के तहत प्रदेश कांग्रेस में कुल सात प्रमुख समितियों का गठन किया गया है. इनमें पीसीसी कार्यकारी समिति, राजनीतिक मामलों की समिति (PAC), समन्वय समिति, अभियान समिति, परिसीमन समिति, चुनाव प्रबंधन समिति और एसआईआर समिति शामिल हैं. इन समितियों के जरिए संगठन को जमीनी स्तर तक सक्रिय और प्रभावी बनाने की रणनीति तैयार की गई है.

जेपीसीसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक कोषाध्यक्ष, 16 उपाध्यक्ष, 43 महासचिव, 44 पीसीसी समन्वयक, 81 सचिव और 44 संयुक्त सचिव शामिल किए गए हैं. इनमें से 14 उपाध्यक्षों को राज्य की एक-एक संसदीय सीट की जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि दो उपाध्यक्षों को पीसीसी के विभागों और फ्रंटल संगठनों के समन्वय का कार्य सौंपा गया है.

महासचिवों की भूमिका भी अहम रखी गई है. 34 महासचिवों को जिलों और नगर निकायों में प्रभारी बनाकर भेजा जाएगा, जो डीसीसी अध्यक्षों के साथ मिलकर संगठन को मजबूत करेंगे. वहीं शेष महासचिवों को संगठन, मीडिया, प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग, संपत्ति सुरक्षा और शिकायत निवारण जैसे कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

इसी तरह 34 पीसीसी कोऑर्डिनेटर को जिलों और नगर निकायों में फ्रंटल संगठनों की देखरेख के लिए भेजा जाएगा, जबकि 10 को राज्य स्तर पर समन्वय का जिम्मा दिया गया है. 81 सचिवों को विधानसभा क्षेत्रों में और 44 संयुक्त सचिवों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाई जा सके.

प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि अगले 48 घंटों में एक विस्तृत अधिसूचना जारी कर सभी पदाधिकारियों को भौगोलिक और कार्यात्मक जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि नई कमेटी में सभी वर्गों, महिलाओं और 45 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है.

राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) में 34 सदस्य होंगे, जो राज्य की राजनीतिक रणनीति तय करने में मार्गदर्शन करेंगे. वहीं अभियान समिति आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाएगी, जबकि चुनाव प्रबंधन समिति जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारी को धार देगी.

परिसीमन समिति संभावित डिलिमिटेशन प्रक्रिया पर INDIA गठबंधन के साथ समन्वय करेगी. प्रदेश कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया है कि संगठन में जगह नहीं पाने वाले कार्यकर्ताओं को भी निराश होने की जरूरत नहीं है. आने वाले समय में उन्हें विभिन्न विभागों और फ्रंटल संगठनों में जिम्मेदारियां दी जाएंगी.

संगठन को और मजबूत बनाने के लिए अब ग्राम पंचायत और नगर निकाय वार्ड स्तर तक कांग्रेस समितियों को सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया जाएगा. साथ ही, त्रैमासिक और मासिक समीक्षा बैठकों के जरिए कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन भी किया जाएगा, ताकि संगठनात्मक कार्यों में निरंतर सुधार सुनिश्चित हो सके.

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