ETV Bharat / state

प्रदेश प्रभारी के मान-मनौव्वल के बाद माने झारखंड कांग्रेस के बागी नेता, स्थगित किया हल्ला बोल!

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई 314 सदस्यीय कार्यसमिति गठित होने के बाद से कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है. झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं ने नई कार्यसमिति में मिले पद से इस्तीफा दे दिया तो कई ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आज प्रदेश प्रवक्ता और पार्टी के बुजुर्ग नेता जगदीश साहू के नेतृत्व में नाराज कांग्रेसियों ने प्रेस क्लब के सभागार में वर्तमान नेतृत्व के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसे अंतिम समय में स्थगित कर दिया गया.

प्रदेश प्रभारी की पहल पर संवाददाता सम्मेलन स्थगित

कांग्रेस के प्रवक्ता और बागी नेता जगदीश साहू ने संवाददाता सम्मेलन स्थगित करने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और AICC के विशेष आमंत्रित सदस्य के. राजू को आज होनेवाली संवाददाता सम्मेलन की जानकारी मिली उसके बाद उन्होंने फोन कर के आज के संवाददाता सम्मेलन को स्थगित करने का आग्रह किया.

झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश साहू का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

नाराज नेताओं से बात करेंगे के. राजू

जगदीश साहू के अनुसार प्रदेश प्रभारी के. राजू ने भरोसा दिलाया है कि वह जल्द से जल्द रांची आएंगे और "वन टू वन" नाराज नेताओं से बात कर उनकी नाराजगी दूर करेंगे. जगदीश साहू ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के आग्रह पर पार्टी नेतृत्व से नाराज नेताओं ने आज के संवाददाता सम्मेलन को स्थगित कर दिया है.