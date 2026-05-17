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प्रदेश प्रभारी के मान-मनौव्वल के बाद माने झारखंड कांग्रेस के बागी नेता, स्थगित किया हल्ला बोल!

झारखंड कांग्रेस के बागी नेताओं ने प्रदेश में वर्तमान नेतृत्व के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम स्थगित कर दिया है.

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झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश साहू. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 17, 2026 at 3:00 PM IST

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रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई 314 सदस्यीय कार्यसमिति गठित होने के बाद से कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है. झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं ने नई कार्यसमिति में मिले पद से इस्तीफा दे दिया तो कई ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आज प्रदेश प्रवक्ता और पार्टी के बुजुर्ग नेता जगदीश साहू के नेतृत्व में नाराज कांग्रेसियों ने प्रेस क्लब के सभागार में वर्तमान नेतृत्व के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसे अंतिम समय में स्थगित कर दिया गया.

प्रदेश प्रभारी की पहल पर संवाददाता सम्मेलन स्थगित

कांग्रेस के प्रवक्ता और बागी नेता जगदीश साहू ने संवाददाता सम्मेलन स्थगित करने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और AICC के विशेष आमंत्रित सदस्य के. राजू को आज होनेवाली संवाददाता सम्मेलन की जानकारी मिली उसके बाद उन्होंने फोन कर के आज के संवाददाता सम्मेलन को स्थगित करने का आग्रह किया.

झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश साहू का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

नाराज नेताओं से बात करेंगे के. राजू

जगदीश साहू के अनुसार प्रदेश प्रभारी के. राजू ने भरोसा दिलाया है कि वह जल्द से जल्द रांची आएंगे और "वन टू वन" नाराज नेताओं से बात कर उनकी नाराजगी दूर करेंगे. जगदीश साहू ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के आग्रह पर पार्टी नेतृत्व से नाराज नेताओं ने आज के संवाददाता सम्मेलन को स्थगित कर दिया है.

उन्होंने साफ किया कि अगर पार्टी के प्रति समर्पित, वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सम्मान नहीं मिला तो फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी. वहीं दूसरे बागी नेता पूर्व प्रदेश महासचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि हम सब कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और आजीवन कांग्रेसी ही रहेंगे, लेकिन प्रदेश नेतृत्व को भी हमारे मान-सम्मान का ख्याल रखना ही होगा.

कांग्रेस की नव गठित कमेटी से नाराजगी

विदित हो कि कांग्रेस की वर्तमान नव गठित कमेटी से नाराज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पुत्र प्रशांत किशोर, पूर्व प्रदेश महासचिव सुरेंद्र सिंह और जगदीश साहू ने अपने-अपने पद से इस्तीफा देकर प्रदेश अध्यक्ष पर कई आरोप लगाए थे. आज के संवाददाता सम्मेलन में कांके विधायक सुरेश बैठा के विधायक प्रतिनिधि राजन सिंह राजा सहित अन्य कई नेता भी शामिल होने वाले थे.

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