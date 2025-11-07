घाटशिला में कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान, गांव-कस्बों तक पहुंच रहे प्रदेश अध्यक्ष!
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है.
Published : November 7, 2025 at 10:09 PM IST
रांची: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महागठबंधन प्रत्याशी सोमेश सोरेन के समर्थन में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है. अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं समन्वय समिति के सदस्य केशव महतो कमलेश भी सहयोगी दल के उम्मीदवार को जीत दिलाने में जुट गए हैं.
झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन की आकस्मिक निधन से खाली हुई सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है. इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस महागठबंधन की जीत के लिए पसीना बहा रहा है. बड़ी चुनावी सभाओं की जगह गांव गांव और कस्बे तक में जाकर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश वोटरों से मिल रहे हैं. उनको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इस उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक और झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन की जीत जरूरी है.
आज शुक्रवार को केशव महतो कमलेश का चुनावी अभियान गुड़ाबांदा, मुसाबनी और घाटशिला प्रखंड में आयोजित किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, गठबंधन नेताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया. इस मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आज घाटशिला विधानसभा के हमारे-आपके लोकप्रिय नेता, झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और गुरुजी के करीबी सहयोगी रहे रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं हैं. झारखंड आंदोलन और राज्य निर्माण में उनकी भूमिका अतुलनीय और अविस्मरणीय रही है, उनके असामयिक निधन के बाद यह उपचुनाव उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर है.
केशव महतो कमलेश ने कहा कि महागठबंधन ने दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच भेजा है. आज सही मायनों में उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब घाटशिला की जनता भारी मतों से सोमेश सोरेन को विजयी बनाकर विधानसभा भेजेगी. प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि पूरे देश में भाजपा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है. ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है ताकि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार जनता के विकास, अधिकार और सम्मान के लिए निरंतर कार्य कर रही है. जबकि भाजपा केवल धर्म और समुदाय के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति करती है. जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, सम्मान चाहती है जो केवल महागठबंधन की सरकार ही दे सकती है.
ग्रामीणों से बात करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह चुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि झारखंड के स्वाभिमान, लोकतंत्र और विकास की रक्षा का चुनाव है. इसलिए जनता से अपील है कि वह विकास, सद्भाव और झारखंड की अस्मिता को मजबूत करने के लिए महागठबंधन प्रत्याशी सोमेश सोरेन को अपना बहुमूल्य समर्थन दें.
इसे भी पढ़ें- बिहार में पहले चरण के मतदान से झारखंड कांग्रेस उत्साहित, प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया ये बड़ा दावा
इसे भी पढ़ें- घाटशिला में हेमंत की हुंकार, कहा- धन-बल और छल वालों को भगाओ और झामुमो को जीताओ
इसे भी पढ़ें- मंत्री दीपक बिरुआ ने जारी की चंपाई सोरेन की चार तस्वीरें, कहा- तीन पूर्व सीएम वाला होगा हाल