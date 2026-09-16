कांग्रेस का रांची में प्रदर्शन, जाति जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम की मांग के लिए उठाई जोरदार आवाज
झारखंड में कांग्रेस ने रांची में जाति जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 16, 2026 at 5:39 PM IST
रांची: जनगणना के पहले चरण में ओबीसी वर्ग की स्थिति की अलग से जानकारी एकत्रित नहीं करने के बाद अब दूसरे चरण की जनगणना के लिए बनाई गई 40 सवालों वाले प्रपत्र में ओबीसी के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं होने पर कांग्रेस बेहद नाराज है.
जनगणना के दूसरे चरण के कॉलम में अनुसूचित जाति, जनजाति की तरह ओबीसी के लिए अलग से कॉलम की मांग को लेकर ओबीसी झारखंड कांग्रेस के बैनर तले बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने रांची में बापू वाटिका से लोकभवन तक हक हुंकार मार्च किया.
'ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी': झारखंड कांग्रेस
कांग्रेस नेताओं का मानना है कि विपक्ष और राहुल गांधी के दवाब में देश में जातीय जनगणना कराने की घोषणा करने वाली केंद्र की मोदी सरकार अब खुलेआम ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी करने पर उतर आई है.
कांग्रेस नेताओं का साफ मानना है कि जब जातीय जनगणना में देश के पिछड़े वर्गों को सामाजिक एवं आर्थिक स्टेटस का पता ही नहीं चलेगा तो फिर उसके हितों के लिए नीतियां कैसे बनाई जाएगी? कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि शुरू से ओबीसी आरक्षण और उसके हक अधिकार की विरोधी रही भाजपा ने राहुल गांधी के दवाब में जातीय जनगणना के लिए तैयार तो हुई है लेकिन वह इस तरह से कराने की साजिश रच रही है कि उसका कोई फायदा पिछड़ी आबादी को न मिले.
आमसभा में बदल गया पैदल मार्च
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पाजंलि कर लोकभवन मार्च के लिए निकले कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने जाकिर हुसैन पार्क के पास रोक दिया. यहीं मार्च एक सभा में तब्दील हो गया. इस दौरान कुछ उत्साही कार्यकर्ता लोकभवन के प्रतिबंधित गेट न-1 तक पहुंच गए, जिन्हें समझा बुझाकर पुलिस ने वहां से हटाया.
लोकभवन के समक्ष जातीय जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते OBC के नेतागण।@KRajuINC @INCIndia @MahtoKeshavINC pic.twitter.com/saLg15EAdU— INCJharkhand (@INCJharkhand_) September 16, 2026
राजभवन से नहीं मिला ज्ञापन सौंपने का समय: अंबा प्रसाद
लोकभवन मार्च में शामिल हुईं पूर्व विधायक और AICC के राष्ट्रीय सचिव एवं पश्चिम बंगाल की सह प्रभारी अम्बा प्रसाद ने कहा कि बुधवार को मार्च के बाद हम लोग राज्यपाल से मिलकर उन्हें जनगणना में ओबीसी के लिए आयोग कॉलम की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे लेकिन महामहिम की ओर से आज की व्यस्तता बताकर कल का समय मिला है, इसलिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अब गुरूवार के दिन राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से मांग करेगा कि जनगणना में एससी-एसटी की तरह ओबीसी के लिए भी अलग से कॉलम हो.
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत देश की सबसे बड़ी आबादी को उनके हक और अधिकार से दूर रखने के लिए अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है ताकि उनकी ताकत कमजोर हो सके.
अलग कोड होने तक संघर्ष जारी रहेगा: केशव महतो कमलेश
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि पूरे देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पहले चरण में मकानों की गणना की जा चुकी है. उस समय भी हमारा ओबीसी समाज कच्चे मकानों में रहता था. एक रूम के घर में रहता है या तीन रूम के घर में रहता है, जैसी जानकारियां जो इस समाज के लिए नीतियां बनाने में मददगार होती, उसे नजरअंदाज किया गया. अब दूसरे चरण की जनगणना शुरू होने वाली है तो फिर ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी की तैयारी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने की है. कई जातियों और उपजातियां होने के बावजूद ओबीसी के लिए जनगणना प्रपत्र में अलग कॉलम नहीं देना, एक साजिश है, जिसका पर्दाफाश हमारे नेता राहुल गांधी ने कर दिया है.
OBC समाज को अपनी संख्या और ताकत जानने का हक: प्रदीप यादव
झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जनगणना में ओबीसी का अलग कॉलम शामिल करना जरूरी है ताकि इस वर्ग की आबादी की स्पष्ट गणना हो सके. इससे पिछड़े समाज को अपनी संख्या का वास्तविक आकलन करने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने में मदद मिलेगी.
उन्होंने भाजपा के ओबीसी नेताओं की चुप्पी पर तंज कसते हुए कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथों में है, इसलिए डर से वह पिछड़े समाज के हक और अधिकार की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह तो बाबा साहब भीम राव अंबेडकर और पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू की देन है कि संविधान में उनके किये प्रावधान से ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है नहीं तो ये लोग पिछड़े समाज को किताब भी नहीं छूने देते.
OBC समाज के लिए अलग कॉलम क्यों नहीं: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह
झारखंड कांग्रेस ओबीसी विभाग के नेतृत्व में मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से राजभवन तक पैदल मार्च में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह भी शामिल हुई. इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि जब देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू है, ऐसे समय में जातीय जनगणना में ओबीसी समाज के लिए अलग कॉलम शामिल नहीं किया जाना समझ से परे है. ओबीसी समाज की वास्तविक संख्या और उसकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का सही आकलन तभी संभव है, जब उनकी स्पष्ट और अलग गणना हो.
जातिगत जनगणना बेहद जरूरी
मंत्री ने कहा कि ओबीसी समाज को उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जातिगत जनगणना बेहद आवश्यक है. जनसंख्या के वास्तविक आंकड़े सामने आने के बाद ही नीतियों और योजनाओं का निर्माण अधिक प्रभावी एवं न्यायसंगत तरीके से किया जा सकता है.
वंचित वर्गों के अधिकारों से जुड़ी व्यापक लड़ाई
दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि उनके नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक मजबूती से उठाने का काम किया है, उसी क्रम में आज झारखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ता इस मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं. उन्होंने कहा कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों से जुड़ी व्यापक लड़ाई है.
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